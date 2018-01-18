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ЕС увеличил финансирование рабочей группы по борьбе с "пропагандой РФ"

Международная панорама
18 января, 15:21 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 18, января. /ТАСС

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Майя Косьянчич отметила, что подготовка к такой работе "уже началась"

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БРЮССЕЛЬ, 18 января. /ТАСС/. Евросоюз увеличил финансирование оперативной рабочей группы, которая занимается борьбой против дезинформации, в частности, "российской пропаганды". Об этом на пресс-конференции в Брюсселе сообщила представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

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"В переговорах по бюджету ЕС за 2018 год впервые было выделено финансирование для стратегических коммуникаций, которое будет использовано для приоритетов. В контексте этого финансирования будет усилена работа (рабочей группы), - сказала она, отвечая на вопрос журналистов о том, собирается ли ЕС усиливать работу по борьбе с "российской пропагандой". - Работа будет усилена, подготовка уже началась".

Евросоюз в марте 2015 года объявил о создании группы специалистов, которая должна "противодействовать искажению информации о политике Евросоюза" в русскоязычном медийном пространстве. В первую очередь целевой аудиторией этой структуры должны были стать страны "Восточного партнерства" ЕС - Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина.

В ноябре 2016 года ЕП принял резолюцию под названием "Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон", подготовленную польским депутатом Анной Фотигой. По ее утверждению, Москва "активно использует широкий спектр средств и инструментов, включая специальные фонды, многоязычные телевизионные каналы, информационные агентства, социальные медиа и интернет-троллей, для нападок на западные ценности и разъединения Европы". В резолюции отдельно упоминались телеканал RT, агентство Sputnik, а также фонд "Русский мир" и Россотрудничество.

С критикой этих утверждений тогда же выступил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов. В рамках исполнительных структур Евросоюза, констатировал он, "создается некое подобие "идеологического спецназа" в целях борьбы с ветряными мельницами "российской пропаганды".

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