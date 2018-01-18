Адвокаты Януковича довольны показаниями его экс-охранников по делу о госизмене

КИЕВ, 18 января. /ТАСС/. Оболонский районный суд Киева заслушал показания четырех бывших охранников экс-президента Украины Виктора Януковича в рамках дела о государственной измене. Защита считает полученные в ходе допроса свидетелей показания ценными.

В Оболонском районном суде Киева в четверг проходит очередное заседание по делу о государственной измене против Виктора Януковича. Сегодня были допрошены четверо свидетелей обвинения - военнослужащие Государственной службы охраны Украины, охранявшие в 2014 году бывшего президента.

"Это ценные показания (экс-охранников Януковича) для дела о государственном перевороте, которое сейчас расследуется по заявлению Виктора Януковича", - написал по результатам допроса один из адвокатов Януковича Виталий Сердюк в Facebook, добавив, что "защита благодарит Генпрокуратуру за ее свидетелей".

Сердюк пояснил, что охранники "подтвердили, что 22 и 23 февраля 2014 года президент Виктор Янукович был на Украине - именно в то время, когда в парламенте голосовали за его "самоустранение". Кроме того, уточнил адвокат, сегодня свидетелями было "многое сказано в подтверждение ранее предоставленных нами доказательств о команде [Александра] Турчинова (занявшего в 2014 году кресло Януковича, ныне - секретарь Совета нацбезопасноти и обороны Украины) посадить вертолеты, перевозившие президента в город Донецк, о попытке задержать действующего президента в аэропорту, о запрете вылета из Донецка, об обстреле машин охраны президента и тому подобное". В свою очередь пресс-секретарь генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган выразила уверенность, что "защита не хотела допустить таких показаний".

В начале заседания в четверг суд принял решение заслушивать показания охранников без осуществления видеосъемки.

Накануне суд заслушал показания свидетелей стороны обвинения из числа украинских дипломатов. Прокуратура инкриминирует Януковичу преступления, предусмотренные тремя статьями Уголовного кодекса Украины: "Государственная измена", "Пособничество в ведении агрессивной войны", "Пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия".