Посол Испании: в стране надеются на визит Лаврова в первом триместре 2018 года

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Испанию может состояться в первом триместре 2018 года. Надежду на это выразил посол королевства в РФ Игнасио Ибаньес в интервью ТАСС.

Дипломат подтвердил, что контакты между главами внешнеполитических ведомств двух стран носят регулярный характер и происходят несколько раз в течение года. "В прошлый раз глава испанского МИД Альфонсо Дастис посещал Россию, и теперь мы ожидаем визита главы российской дипломатии Сергея Лаврова в Испанию", - сообщил он.

"Сейчас мы работаем над определением подходящего времени для такого визита", - пояснил Ибаньес, уточнив, что российской стороне было предложено несколько вариантов. "Надеемся, что визит состоится в первом триместре текущего года", - сказал он.

Дастис посещал Россию в начале июня прошлого года. Тогда в центре внимания его переговоров с Лавровым находились двусторонние связи, отношения России с ЕС и НАТО, а также ситуация в Сирии и Ливии, на Украине и борьба с террористической угрозой.