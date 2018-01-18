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Посол Испании: в стране надеются на визит Лаврова в первом триместре 2018 года

Международная панорама
18 января, 16:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, января. /ТАСС

Игнасио Ибаньес подтвердил, что контакты между главами внешнеполитических ведомств двух стран носят регулярный характер и происходят несколько раз в течение года

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МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Испанию может состояться в первом триместре 2018 года. Надежду на это выразил посол королевства в РФ Игнасио Ибаньес в интервью ТАСС.

Дипломат подтвердил, что контакты между главами внешнеполитических ведомств двух стран носят регулярный характер и происходят несколько раз в течение года. "В прошлый раз глава испанского МИД Альфонсо Дастис посещал Россию, и теперь мы ожидаем визита главы российской дипломатии Сергея Лаврова в Испанию", - сообщил он.

"Сейчас мы работаем над определением подходящего времени для такого визита", - пояснил Ибаньес, уточнив, что российской стороне было предложено несколько вариантов. "Надеемся, что визит состоится в первом триместре текущего года", - сказал он.

Дастис посещал Россию в начале июня прошлого года. Тогда в центре внимания его переговоров с Лавровым находились двусторонние связи, отношения России с ЕС и НАТО, а также ситуация в Сирии и Ливии, на Украине и борьба с террористической угрозой.

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Персоны
Дастис Кеседо, Альфонсо Лавров, Сергей Викторович
Темы
Кризис в Сирии Кризис на Украине
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