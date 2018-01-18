Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.01:
$ 56.76
€ 69.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Китай видит позитивную динамику в процессе межкорейского урегулирования

Международная панорама
18 января, 22:00 UTC+3 ООН ООН 18, января. /ТАСС

Пекин призвал все страны приложить усилия для того, чтобы сохранить эту тенденцию

Поделиться
Материал из 1 страницы

ООН, 18 января. /ТАСС/. Заместитель постоянного представителя Китая при ООН У Хайтао в ходе заседания Совета Безопасности в четверг заявил, что страна отмечает "позитивные подвижки" в процессе межкорейского урегулирования, и призвал мировое сообщество продолжить совместные усилия в деле денуклеаризации Корейского полуострова.

Смотрите также

Смертоноснее и мощнее: ядерные бомбы на службе Ким Чен Ына

"В настоящее время мы отмечаем определенные позитивные подвижки на Корейском полуострове. Все страны должны приложить усилия для того, чтобы сохранить эту положительную динамику, снизить напряженность и запустить диалог и переговоры, решить ядерный вопрос Корейского полуострова, для того, чтобы вернуть эту проблематику на правильный путь переговоров", - сказал У Хайтао.

Он также призывал международное сообщество укрепить режим нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ). 

"Международный режим нераспространения является важнейшим компонентом международной безопасности. Международное сообщество должно поддерживать универсальность и эффективность этого режима, совершенствовать международные нормы и отказываться от двойных стандартов и избирательной практики", - заявил У Хайтао.

По его словам, международный режим нераспространения, основанный на Договоре о нераспространении ядерного оружия, необходимо сохранять. "Кто бы ни приобретал незаконным путем ядерное оружие, они должны подчиняться требованиям по разоружению и недопущению ядерного нераспространения, правительства играют первичную роль в этом процессе", - отметил постпред.

Ранее в четверг генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что угроза, исходящая от ОМУ, усиливается, а опасения ядерного конфликта находятся на самом высоком уровне со времен холодной войны.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Гутерриш, Антониу
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
Страны
КНДР Китай
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Учредительное собрание: как превратить 100 лет ожидания в 12 часов позора
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин на Крещение окунулся в прорубь в монастыре на Селигере
2
Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, провозгласив регион оккупированным Россией
3
Песков рассказал о том, что Путин не любит больше всего
4
Лавров: Россия не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия
5
Как повлияла на районы Ростовской области ж/д ветка в обход Украины
6
МИД назвал делом рук властей США посягательство на неприкосновенность счетов посольства РФ
7
ОКБ Ильюшина: будем работать над созданием транспортного беспилотника
Темы дня
Новости партнеров
Реклама