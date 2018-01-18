Китай видит позитивную динамику в процессе межкорейского урегулирования

ООН, 18 января. /ТАСС/. Заместитель постоянного представителя Китая при ООН У Хайтао в ходе заседания Совета Безопасности в четверг заявил, что страна отмечает "позитивные подвижки" в процессе межкорейского урегулирования, и призвал мировое сообщество продолжить совместные усилия в деле денуклеаризации Корейского полуострова.

"В настоящее время мы отмечаем определенные позитивные подвижки на Корейском полуострове. Все страны должны приложить усилия для того, чтобы сохранить эту положительную динамику, снизить напряженность и запустить диалог и переговоры, решить ядерный вопрос Корейского полуострова, для того, чтобы вернуть эту проблематику на правильный путь переговоров", - сказал У Хайтао.

Он также призывал международное сообщество укрепить режим нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ).

"Международный режим нераспространения является важнейшим компонентом международной безопасности. Международное сообщество должно поддерживать универсальность и эффективность этого режима, совершенствовать международные нормы и отказываться от двойных стандартов и избирательной практики", - заявил У Хайтао.

По его словам, международный режим нераспространения, основанный на Договоре о нераспространении ядерного оружия, необходимо сохранять. "Кто бы ни приобретал незаконным путем ядерное оружие, они должны подчиняться требованиям по разоружению и недопущению ядерного нераспространения, правительства играют первичную роль в этом процессе", - отметил постпред.

Ранее в четверг генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что угроза, исходящая от ОМУ, усиливается, а опасения ядерного конфликта находятся на самом высоком уровне со времен холодной войны.