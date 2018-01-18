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Трамп назвал Мексику самой опасной страной в мире

Международная панорама
18 января, 22:08 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 18, января. /ТАСС

Глава Белого дома в очередной раз заявил о необходимости строительства стены на границе двух государств

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп, говоря о намерениях возвести на мексиканско-американской границе физический барьер, назвал Мексику самой опасной в мире страной. Соответствующее заявление американский лидер сделал в четверг в Twitter.

"Нам нужна стена для безопасности нашей страны. Нам нужна стена для того, чтобы остановить масштабный приток наркотиков из Мексики, которая сейчас считается самой опасной страной в мире. Не будет стены - не будет и сделки [по иммиграционной реформе между республиканцами и демократами в Конгрессе]", - сказал глава государства.

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Мексика вновь заявила об отказе платить за возведение стены на границе с США

В среду руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли в эфире телеканала Fox News сообщил, что США по-прежнему намерены получить средства на строительство пограничной стены от Мексики, но "не непосредственно от правительства" латиноамериканской страны.

Строительство такого барьера было одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа. Указ о ее постройке он подписал еще 25 января прошлого года, но Конгресс до сих пор не выделил необходимые средства. В начале января Трамп запросил $18 млрд на начальный этап сооружения стены, который должен завершиться через десять лет. Эти деньги пойдут, в частности, на возведение 508,6 км дополнительных ограждений, а также укрепление 655 км уже существующих.

Тем временем в распространенном в четверг МИД Мексики заявлении власти латиноамериканской страны в очередной раз сообщили о категорическом отказе платить за возведение стены на границе США.

"Наша страна не будет никоим образом и ни при каких обстоятельствах платить за стену или физический барьер, который может быть построен на территории США вдоль границы с Мексикой", - указывается в документе.

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Персоны
Келли, Джон Трамп, Дональд
Страны
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