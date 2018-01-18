Тиллерсон в посетит 21-27 января страны Европы, где обсудит КНДР, Иран и Украину

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон посетит 21-27 января страны Европы, во время поездки он обсудит с европейскими политиками Украину, Иран и КНДР. Об этом сообщила в четверг глава пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт на регулярном брифинге для журналистов.
"Госсекретарь посетит Лондон, Париж, Варшаву, а также Давос 21-27 января", - сказала она. Дипломат отметила, что Тиллерсон пока не собирается участвовать в многосторонних встречах по Сирии, "запланированы только двусторонние".
В Париже 23 января госсекретарь вместе с французскими должностными лицами высокого ранга обсудит "глобальные проблемы, представляющие взаимный интерес, включая Сирию, Иран, Ливан, Ливию, КНДР и Украину". "Он также примет участие в запуске Международного партнерства против безнаказанности за применение химического оружия", - рассказала дипломат.
Затем глава Госдепартамента отправится в Давос, где 24-26 января примет вместе с президентом США Дональдом Трампом участие в 48-м Всемирном экономическом форуме. После этого 26 января Тиллерсон посетит Варшаву, где он обсудит "двусторонние отношения, включая глобальные вызовы, региональную безопасность и экономическое процветание", добавила Науэрт.