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Тиллерсон в посетит 21-27 января страны Европы, где обсудит КНДР, Иран и Украину

Международная панорама
18 января, 22:51 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 18, января. /ТАСС

В частности, госсекретарь побывает в Лондоне, Париже и Варшаве, а также посетит форум в Давосе

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ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон посетит 21-27 января страны Европы, во время поездки он обсудит с европейскими политиками Украину, Иран и КНДР. Об этом сообщила в четверг глава пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт на регулярном брифинге для журналистов.

"Госсекретарь посетит Лондон, Париж, Варшаву, а также Давос 21-27 января", - сказала она. Дипломат отметила, что Тиллерсон пока не собирается участвовать в многосторонних встречах по Сирии, "запланированы только двусторонние".

Науэрт добавила, что 21 января шеф американской дипломатии встретится с главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном и помощником британского премьер-министра по нацбезопасности Марком Седвиллом в Лондоне и обсудит Иран, Сирию, Ливию, КНДР, а также Украину.

В Париже 23 января госсекретарь вместе с французскими должностными лицами высокого ранга обсудит "глобальные проблемы, представляющие взаимный интерес, включая Сирию, Иран, Ливан, Ливию, КНДР и Украину". "Он также примет участие в запуске Международного партнерства против безнаказанности за применение химического оружия", - рассказала дипломат.

Затем глава Госдепартамента отправится в Давос, где 24-26 января примет вместе с президентом США Дональдом Трампом участие в 48-м Всемирном экономическом форуме. После этого 26 января Тиллерсон посетит Варшаву, где он обсудит "двусторонние отношения, включая глобальные вызовы, региональную безопасность и экономическое процветание", добавила Науэрт.

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Персоны
Трамп, Дональд Джонсон, Борис Тиллерсон, Рекс
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