Белый дом: Трамп не выражал Путину недовольство действиями РФ по ситуации вокруг КНДР

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в течение последних двух дней не беседовал с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы выразить недовольство по поводу действий России по урегулированию ситуации вокруг КНДР. Об этом заявил журналистам представитель Белого дома Радж Шах.

"Не думаю, что он говорил с Путиным в течение последних 24-48 часов по этому поводу", - сказал он.

Ранее Трамп в интервью агентству Reuters выступил с утверждением, что РФ "совсем не помогает" в разрешении ситуации вокруг КНДР и нивелирует то, что делает в этом отношении Китай.

"Наша политика в отношении Северной Кореи продолжает оставаться такой же, какой она и была: кампания максимального давления. В рамках нее мы хотим, чтобы все страны мира, а не только государства региона, делали все, что в их силах, в том числе и Россия", - добавил он.