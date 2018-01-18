Human Rights Watch нашла позитивные моменты в сфере прав человека в Белоруссии, Казахстане

НЬЮ-ЙОРК, 18 января. /ТАСС/. Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) в целом вновь негативно оценила ситуацию в области прав человека в Белоруссии, Казахстане, Киргизии, однако отметила и ряд позитивных моментов. Свою оценку HRW представила в обзорном докладе за 2017 год, опубликованном в четверг.

Доклад, насчитывающий 643 страницы, посвящен ситуации с правами человека в 90 странах.

Белоруссия

HRW назвала "позитивным моментом" регистрацию в мае 2017 года в Белоруссии общественного движения "Говори правду". "Это первый за десять лет случай, когда оппозиционное политическое объединение смогло получить официальный статус", - отмечают правозащитники. Тем не менее они считают, что законодательство республики все еще не позволяет правозащитным группам регистрироваться и свободно работать.

В целом в докладе утверждается, что в прошлом году в Белоруссии "правительство продолжило наступление на гражданское общество". Как полагают авторы обзора, размах "арестов мирных протестующих достиг беспрецедентного уровня с 2010 года". Данное обстоятельство увязывается с масштабом беспорядков, произошедших в феврале и марте 2017 года. HRW сравнивает меры, принятые властями в отношении зачинщиков и участников беспорядков, с репрессиями.

Если верить изложенным в докладе данным, то с марта по август в Белоруссии было задержано 100 журналистов, главным образом в связи с освещением протестных акций. В отношении 20 сотрудников СМИ возбуждалось в общей сложности 35 уголовных дел о сотрудничестве с незарегистрированными иностранными СМИ. "Это больше, чем в предыдущий год. Все такие дела завершались крупными штрафами, иногда неоднократными", - утверждает HRW.

Казахстан

Правозащитники признают заслуги руководства Казахстана в организации таких международных мероприятий, как всемирная выставка "Экспо-2017" и несколько раундов межсирийских переговоров. Тем не менее, с точки зрения HRW, "ситуация с правами человека внутри страны продолжала ухудшаться". Претензии высказаны по поводу подхода к согласованию общественных протестов против политики правительства, к независимой профсоюзной деятельности.

"Многие международные партнеры Казахстана не использовали важные поводы, чтобы призвать правительство улучшить ситуацию с правами человека. Публичная критика в адрес Астаны по-прежнему звучала слабо", - утверждается в докладе.

Киргизия и Таджикистан

HRW называет президентские выборы в Киргизии 2017 года, победу на которых одержал Сооронбай Жээнбеков, "вторым случаем мирной смены власти за период независимости с 1991 года". В докладе констатируется, что международные наблюдатели признали выборы состязательными и в целом удовлетворительно организованными, заметив, однако, такие нарушения, как использование административного ресурса, давление на избирателей и покупка голосов.

Согласно версии правозащитников, в Киргизии безнаказанность недозволенного обращения с задержанными "остается нормой", при этом ухудшается ситуация с медийной свободой в условиях, когда в отношении критически настроенных СМИ Генеральной прокуратурой выдвигались многомиллионные иски. Нескольким иностранным правозащитникам закрыт въезд в страну, говорится в обзоре HRW.

Организация обвиняет Таджикистан в "эскалации тотального жесткого подавления властями свободы выражения мнений и свободы ассоциации, мирной оппозиционной политической деятельности, независимой адвокатуры и неподконтрольной государству религиозной практики". По данным авторов доклада, в этой стране необоснованно содержатся в тюрьмах более 150 политических активистов, включая нескольких адвокатов и журналистов. Правозащитники считают необходимым прекратить нападки и косвенные формы давления на проживающих в Таджикистане родственников тех, "кто мирно критикует режим из-за границы".