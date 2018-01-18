Великобритания и Франция к 2020 году создадут 10-тысячный экспедиционный корпус

ЛОНДОН, 18 января. /ТАСС/. Великобритания и Франция через два года создадут совместный экспедиционный корпус численностью 10 тыс. военнослужащих. Об этом заявила в четверг премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Встреча прошла на территории Королевской военной академии в Сандхерсте под Лондоном в рамках первого официального визита Макрона в Великобританию с момента его избрания президентом Франции в прошлом году.

"Мы согласились с тем, что британо-французское сотрудничество по-прежнему имеет решающее значение для обороны Европы и что вместе мы будем продолжать играть полномасштабную роль в укреплении безопасности в этой части света. И сегодня мы можем подтвердить, что британо- французские объединенные совместные экспедиционные войска будут готовы к тому, чтобы быстро и эффективно развернуть до 10 тыс. военнослужащих для того, чтобы справиться с любой угрозой, к 2020 году", - заявила глава правительства Соединенного Королевства.

По словам Мэй, совместные интересы Лондона и Парижа выходят далеко за пределы Европы и в том числе касаются обеспечения безопасности и процветания стран Африки. В связи с этим британский премьер напомнила, что Соединенное Королевство и Франция активно взаимодействовали друг с другом в борьбе с распространением вируса Эбола. Особое внимание она уделила поддержке Лондоном антитеррористической операции Франции в Мали.

"Сегодня я могу объявить о том, что в том же духе сотрудничества мы активизируем наши усилия в зоне Сахеля, чтобы не дать исламскому экстремизму сеять нестабильность и опасности и содействовать эскалации миграционного кризиса. Великобритания развернет в зоне Сахеля три вертолета "Чинук" с их экипажами и продолжит оказывать ранее уже предложенную нами поддержку путем задействования транспортных летательных аппаратов большой грузоподъемности. Это повысит способность французских войск осуществлять эффективное маневрирование в борьбе против экстремистов", - сообщила премьер-министр Великобритании.

Таким образом страны договорились наращивать сотрудничество в сфере безопасности.

"Недавние террористические атаки по всей Европы подчеркивают масштабы трансграничных вызовов, с которыми мы сталкиваемся в области безопасности наших граждан", - отмечается в документе. "Соединенное Королевство и Франция заявляют о своей неизменной приверженности совместной работе на двусторонней и многосторонней основе для углубления и расширения сотрудничества в правоохранительной деятельности, в области безопасности и в сфере уголовного правосудия для повышения безопасности граждан по всей Европе...", - говорится в заявлении.

В документе также отмечается, что до переговоров Макрона и Мэй руководители британской Секретной разведывательной службы, Службы безопасности и Центра правительственной связи встретились с французскими коллегами из главных управлений внешней и внутренней безопасности. "Такая встреча руководителей пяти разведывательных служб Великобритании и Франции состоялась впервые в истории двусторонних отношений", - подчеркивается в заявлении.

Мэй и Макрон отметили также, что Франция и Великобритания намерены соединить свои усилия, чтобы "не допустить использования интернета террористами и иными преступниками". "Мы призываем частный сектор обеспечить механизм идентифицирования и быстрого удаления из глобальной сети материалов, содержание которых противоречит закону", - отмечается в коммюнике.