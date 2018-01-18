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ООН: успех встречи по Сирии в Вене позитивно скажется на конгрессе в Сочи

Международная панорама
18 января, 23:58 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 18, января. /ТАСС

Во всемирной организации напомнили, что внимание в ходе венских переговоров будет сфокусировано на конституционной проблематике

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ЖЕНЕВА, 18 января. /ТАСС/. Успешное проведение в Вене 25-26 января специальной встречи по Сирии позитивно сказалось бы на подготовке Конгресса сирийского национального диалога, запланированного на конец текущего месяца в Сочи. Об этом заявил в четверг журналистам в Дамске заместитель спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Рамзи Иззеддин Рамзи после консультаций с замглавы МИД Сирии Фейсалом Микдадом. Текст вопросов и ответов распространила в Женеве пресс-служба ООН.

"Нет сомнения, что успех Вены был бы также успехом для Сочи", - сказал он. Рамзи дал понять, что спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура примет решение о том, ехать или нет на сочинский форум, по итогам венского раунда. "Когда ситуация станет более ясной, что, как мы надеемся, будет достигнуто во время встречи в Вене, когда соберутся вместе сирийские стороны, мы сможем принять решение о нашей позиции в отношении Сочи, в свете некоторых деталей, которые мы попросили прояснить", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, координирует ли офис спецпосланника свои действия с организаторами конгресса в Сочи, Рамзи сказал: "Мы продолжаем консультации с российской стороной, которая является главным спонсором этой конференции".

Он напомнил, что внимание в ходе переговоров в Вене будет сфокусировано на конституционной проблематике. "Это не означает, что любая из сторон не может предложить другие вопросы, но поскольку мы хотим обеспечить Вене успех, чтобы содействовать таким образом успеху Сочи, спецпосланник [генерального секретаря] ООН по Сирии стремился сосредоточиться на конституции".

Рамзи сообщил, что его консультации с Микдадом были "полезными". Замглавы МИД Сирии сообщил ему, что делегация правительства примет участие в венской встрече. Рамзи заверил, что дискуссии будут проходить без предварительных условий. Он также пояснил, что встречу решено было созвать на этот раз в Вене, а не Женеве, где состоялись восемь предыдущих раундов межсирийских переговоров, по логистическим причинам.

Конгресс сирийского национального диалога намечен на 29-30 января в Сочи. Как ожидается, число его участников составит около 1,5 тыс. человек, и одной из задач станет создание комиссии по разработке конституции Сирии.

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