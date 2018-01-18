Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.01:
$ 56.76
€ 69.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Израиль возобновляет работу посольства в Иордании

Международная панорама
18 января, 23:58 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 18, января. /ТАСС

Странам удалось достичь соглашения по урегулированию убийства двух иорданцев, совершенного охранником израильского посольства

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 января. /ТАСС/. Израиль немедленно возобновляет работу своего посольства в Иордании после достижения соглашения об урегулировании прошлогоднего дипломатического инцидента. Об этом говорится в поступившем в четверг в представительство ТАСС заявлении канцелярии премьер-министра еврейского государства.

Смотрите также

СМИ: израильское посольство в Аммане подверглось нападению

AFP: при нападении на посольство Израиля в Аммане погиб врач из Иордании

СМИ: израильские дипломаты покинули Амман после инцидента с убийством двух иорданцев

"Посольство Израиля в Иордании немедленно возобновляет работу в полном объеме", - говорится в документе. В ведомстве главы правительства заверили, что "Израиль придает большое значение стратегическим отношениям с Иорданией" и что "обе страны будут действовать для развития сотрудничества и укрепления мирного договора между ними".

В канцелярии премьера также сообщили, что "Израиль и Иордания достигли соглашения по урегулированию инцидента в Аммане с участием израильского дипломата от 23 июля 2017 года" и что еврейское государство "продолжит рассмотрение материалов, касающихся этого инцидента".

23 июля прошлого года охранник израильского посольства застрелил двух иорданцев в ходе ссоры при до конца не выясненных обстоятельствах в жилом комплексе диппредставительства. Вслед за этим инцидентом сотрудники посольства еврейского государства (около 30 человек) экстренно выехали из Аммана по соображениям безопасности.

У Израиля установлены дипломатические отношения с двумя арабскими странами - Иорданией и Египтом.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Египет Израиль Иордания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Учредительное собрание: как превратить 100 лет ожидания в 12 часов позора
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин на Крещение окунулся в прорубь в монастыре на Селигере
2
Песков рассказал о том, что Путин не любит больше всего
3
Как повлияла на районы Ростовской области ж/д ветка в обход Украины
4
МИД назвал делом рук властей США посягательство на неприкосновенность счетов посольства РФ
5
Лавров: Россия не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия
6
ОКБ Ильюшина: будем работать над созданием транспортного беспилотника
7
Лоран Блан: Россия станет центром мира во время ЧМ-2018 по футболу
Темы дня
Новости партнеров
Реклама