Израиль возобновляет работу посольства в Иордании

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 января. /ТАСС/. Израиль немедленно возобновляет работу своего посольства в Иордании после достижения соглашения об урегулировании прошлогоднего дипломатического инцидента. Об этом говорится в поступившем в четверг в представительство ТАСС заявлении канцелярии премьер-министра еврейского государства.

"Посольство Израиля в Иордании немедленно возобновляет работу в полном объеме", - говорится в документе. В ведомстве главы правительства заверили, что "Израиль придает большое значение стратегическим отношениям с Иорданией" и что "обе страны будут действовать для развития сотрудничества и укрепления мирного договора между ними".

В канцелярии премьера также сообщили, что "Израиль и Иордания достигли соглашения по урегулированию инцидента в Аммане с участием израильского дипломата от 23 июля 2017 года" и что еврейское государство "продолжит рассмотрение материалов, касающихся этого инцидента".

23 июля прошлого года охранник израильского посольства застрелил двух иорданцев в ходе ссоры при до конца не выясненных обстоятельствах в жилом комплексе диппредставительства. Вслед за этим инцидентом сотрудники посольства еврейского государства (около 30 человек) экстренно выехали из Аммана по соображениям безопасности.

У Израиля установлены дипломатические отношения с двумя арабскими странами - Иорданией и Египтом.