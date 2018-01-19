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Назарбаев и Гутерриш обсудили вопросы, связанные с председательством Казахстана в СБ ООН

Международная панорама
19 января, 1:01 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 19, января. /ТАСС

Также генсек ООН и президент Казахстана обменялись мнениями по вопросу урегулирования конфликта в Сирии

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

©  EPA-EFE/JUSTIN LANE

АСТАНА, 19 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 18 января в Нью-Йорке провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, на которой обсуждались вопросы председательства Казахстана в Совете Безопасности всемирной организации. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба лидера Казахстана.

"Перед началом беседы президент Казахстана оставил запись в Книге почетных гостей Организации Объединенных Наций. В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы, связанные с председательством Казахстана в Совете Безопасности ООН", - говорится в сообщении.

Также Гутерриш обсудил с Назарбаевым урегулирование конфликта в Сирии, в том числе в рамках Астанинского формата, а также ситуацию в Центральной Азии. 

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В канцелярии административного главы всемирной организации отметили, что генсек похвалил Казахстан за организацию работы Совета Безопасности ООН в январе, а также за "конструктивное сотрудничество" со всемирной организацией, в том числе в рамках Регионального центра Организации Объединенных Наций по превентивной дипломатии в Центральной Азии (РЦПДООН). "Они обсудили происходящее в регионе, а также Астанинский процесс [по Сирии], подчеркнув при этом ведущую роль Женевского политического процесса по Сирии. Генеральный секретарь также выразил соболезнования семьям жертв возгорания автобуса в Казахстане", - говорится в коммюнике.

18 января в штаб-квартире ООН состоялись дебаты членов Совета Безопасности высокого уровня на тему "Нераспространение оружия массового уничтожения: меры доверия" под председательством лидера Казахстана. На встрече обсуждались кризис на Корейском полуострове, выполнение сделки по иранской ядерной программе, ситуация с применением химического оружия в ходе конфликта в Сирии и усилия в области разоружения.

Россию на заседании представлял глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент Казахстана выслушал российского министра, затем покинул зал Совбеза, направившись на двусторонние встречи. Таким образом, он не смог присутствовать в ходе выступления постоянного представителя США при ООН Никки Хейли.

Президент Казахстана находится в США с официальным визитом, который начался во вторник и продлился по четверг включительно. 

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Персоны
Гутерриш, Антониу Лавров, Сергей Викторович Назарбаев, Нурсултан Абишевич
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
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США Иран Сирия Россия Казахстан
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