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Президент Казахстана отметил важность укрепления международной и региональной безопасности

Международная панорама
19 января, 1:12 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 19, января. /ТАСС

Ранее в четверг Нурсултан Назарбаев сказал, что укрепления взаимного доверия является важнейшим элементом поддержания международной безопасности

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НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев затронул аспекты обеспечения международной и региональной безопасности, а также вопросы отношений с США в ходе беседы с журналистами в четверг после выступления в Совете Безопасности ООН, посвященном проблемам нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ).

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Как указывается на официальном сайте президента Казахстана, "Нурсултан Назарбаев рассказал о приоритетных направлениях и перспективах развития казахстанско-американских отношений, а также достигнутых договоренностях в сфере обеспечения международной и региональной безопасности". Кроме того, глава государства затронул вопросы, касающиеся председательства Казахстана в Совете Безопасности ООН.

Ранее в четверг в ходе выступления на заседании СБ ООН Назарбаев указал на то, что меры укрепления взаимного доверия являются важнейшим элементом поддержания глобальной архитектуры безопасности. 

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