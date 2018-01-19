Президент Казахстана отметил важность укрепления международной и региональной безопасности

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев затронул аспекты обеспечения международной и региональной безопасности, а также вопросы отношений с США в ходе беседы с журналистами в четверг после выступления в Совете Безопасности ООН, посвященном проблемам нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ).

Как указывается на официальном сайте президента Казахстана, "Нурсултан Назарбаев рассказал о приоритетных направлениях и перспективах развития казахстанско-американских отношений, а также достигнутых договоренностях в сфере обеспечения международной и региональной безопасности". Кроме того, глава государства затронул вопросы, касающиеся председательства Казахстана в Совете Безопасности ООН.

Ранее в четверг в ходе выступления на заседании СБ ООН Назарбаев указал на то, что меры укрепления взаимного доверия являются важнейшим элементом поддержания глобальной архитектуры безопасности.