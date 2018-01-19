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ВМС Канады провели ротацию своих боевых кораблей в Средиземном море

Международная панорама
19 января, 1:17 UTC+3 ОТТАВА ОТТАВА 19, января. /ТАСС

Министр обороны страны Харджит Сингх Саджан отметил, что присутствие кораблей ВМС в европейских водах демонстрирует приверженность Канады укреплению ее связей с союзниками по НАТО

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ОТТАВА, 19 января. /ТАСС/. Фрегат Военно-морских сил (ВМС) Канады St. John’s сменил на боевом дежурстве в Средиземном море фрегат Charlottetown, который последние полгода находился там в составе соединений НАТО. Об этом говорится в сообщении канадского министерства национальной обороны, поступившем 18 января в представительство ТАСС.

"HMCS Charlottetown находился в составе группировки кораблей НАТО с августа 2017 года и за это время побывал в Черном море, Северной Атлантике и Средиземном море", - отметили в ведомстве. Министерство обороны добавило, что корабль в сентябре 2017 года также принимал участие в международных учениях в Балтийском море. За время боевого дежурства HMCS Charlottetown заходил в 11 портов семи государств: каких именно, не уточняется.

Численность личного состава канадских фрегатов достигает 250 человек. На этих кораблях базируются палубные вертолеты CH-124 Sea King. Как ранее заявил министр обороны Канады Харджит Сингх Саджан, присутствие кораблей ВМС страны в европейских водах "демонстрирует приверженность Канады укреплению ее связей с союзниками по НАТО в деле коллективной обороны в Европе и на Средиземном море".

Канада стала активно направлять своих военных в Европу после начала кризиса на Украине в 2014 году. В частности, канадские истребители СF-18 были размещены на нескольких базах НАТО в Восточной Европе, военные инструкторы из Канады в настоящее время обучают украинских солдат, а в Латвии находится батальон НАТО под управлением канадских военных.

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