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Госдеп США: правительство Пакистана должно отдать под суд террориста Хафиза Сайеда

Международная панорама
19 января, 1:23 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 19, января. /ТАСС

Власти Пакистана задержали Сайеда 30 января прошлого года, однако в ноябре суд распорядился освободить его

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ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Правительство Пакистана должно вновь арестовать и судить главаря экстремистской группировки "Лашкар-э-Тайба" Хафиза Сайеда. Об этом заявила в четверг руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

"Мы довели до сведения пакистанского правительства, недавно освободившего Сайеда из-под домашнего ареста, наше беспокойство. Он должен быть в полной мере привлечен к уголовной ответственности", - отметила Науэрт.

По ее словам, США считают Сайеда террористом, "организовавшим взрывы в [индийском городе] Мумбаи в 2008 году, в результате которых погибло много людей, в том числе американцы". "Совет Безопасности ООН также внес Сайеда в список международных террористов", - напомнила Науэрт.

Пакистанские власти задержали Сайеда и поместили под домашний арест 30 января прошлого года. Однако местный суд 22 ноября распорядился освободить его. Вашингтон незамедлительно выразил недовольство и пригрозил Исламабаду, если Сайед не будет осужден, "последствиями для двусторонних отношений и репутации Пакистана на мировой арене".

Минфин США ввел в мае 2008 года в отношении Сайеда - как главаря "Лашкар-э-Тайба" - санкции. Тогда подчеркивалось, что данная группировка тесно связана с террористической организацией "Аль-Каида". В 2012 году Госдепартамент пообещал награду в размере $10 млн за его голову.

"Лашкар-э-Тайба", что переводится как "Легион правоверных", насильственным путем добивается отторжения штата Джамму и Кашмир от Индии.

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