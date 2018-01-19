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Назарбаев поздравил президента Польши с началом ее непостоянного членства в СБ ООН

Международная панорама
19 января, 1:32 UTC+3 ООН ООН 19, января. /ТАСС

Президент Казахстана подчеркнул, что мысли и направления работы двух стран в Совбезе ООН совпадают

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ООН, 19 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 18 января в Нью-Йорке провел встречу с президентом Польши Анджеем Дудой, на которой поздравил его с началом непостоянного членства республики в Совете Безопасности ООН. Об этом сообщила пресс-служба лидера Казахстана.

"Сегодняшняя встреча - это хорошая возможность для нас обсудить наши отношения. Поздравляю с началом деятельности Польши в Совбезе ООН в 2018-2019 годах", - сказал президент Казахстана.

Как информировала пресс-служба, Назарбаев отметил схожесть позиций Казахстана и Польши в работе в Совете Безопасности ООН. "Я рад, что наши мысли и направления работы в Совбезе ООН совпадают. Я хорошо помню свой визит в Варшаву и ваш визит в Астану в прошлом году. Такие встречи сближают нас и наши страны", - подчеркнул казахстанский лидер.

Как сообщила пресс-служба, в свою очередь Дуда выразил признательность за встречу и возможность обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

Президент Казахстана находится в США с официальным визитом, который начался во вторник и завершается в четверг. 18 января в штаб-квартире ООН состоялись дебаты членов Совета Безопасности на тему "Нераспространение оружия массового уничтожения: меры доверия" под председательством Назарбаева. Казахстан в январе председательствует в Совете Безопасности ООН.

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Персоны
Дуда, Анджей Назарбаев, Нурсултан Абишевич
Страны
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