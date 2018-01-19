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WSJ: США раскрыли разведданные по шести судам, нарушившим санкции против КНДР

Международная панорама
19 января, 1:51 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 19, января. /ТАСС

Издание утверждает, что экипаж отключал систему автоматического опознавания Glory Hope 1, чтобы скрыть подозрительные маневры

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НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. США распространили среди членов Совета Безопасности ООН спутниковые фотографии и данные разведки, указывающие на то, что шесть китайских судов нарушали международные санкции, наложенные на КНДР. Об этом сообщила 18 января газета The Wall Street Journal.

Она утверждает, что получила некоторые из этих материалов в свое распоряжение и успела проверить названия этих судов. Они принадлежат или зафрахтованы китайскими компаниями или же фирмами, зарегистрированными в Гонконге. Акционерами этих предприятий являются граждане КНР, пользующиеся для деловой переписки адресами на территории материкового Китая, уточнила газета.

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Она приводит название только одного судна Glory Hope 1, которое, согласно заключению США, 7 августа вышло из северокорейского порта Сонним, 13 августа достигло китайского порта Ляньюньган, бросило якорь, не заходя в него, 15 августа продолжило следование вдоль побережья КНР, доставив груз в Камфу (Вьетнам) 26 августа. В пути экипаж отключал систему автоматического опознавания Glory Hope 1, чтобы скрыть такие подозрительные маневры, как остановка не в, а около Ляньюньгана. Этим создавалась видимость загрузки углем, которая на самом деле произошла в Сонниме (КНДР), пишет издание.

В августе 2017 года Совбез ООН запретил закупать у Пхеньяна его основные экспортные товары, включая уголь, железную и свинцовую руду, морепродукты и текстиль. В декабре того же года Китай согласился внести в санкционный список, подготовленный Соединенными Штатами, четыре судна вместо 10. Позднее в ООН были распространены названия, порты приписки и флаги, под которыми указанные четыре судна плавали. Данные по шести остальным остались тогда за кадром, теперь Вашингтон этот пробел восполнил.

Ранее южнокорейская газета The Chosun Ilbo сообщила о том, что США выявили с октября по меньшей мере 30 случаев перекачки нефти в открытом море с китайских танкеров на северокорейские в нарушение решений Совета Безопасности ООН. Эти данные якобы подтверждаются американскими спутниковыми фотографиями.

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