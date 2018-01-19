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Казахстан выразил благодарность России за поддержку его председательства в СБ ООН

Международная панорама
19 января, 1:55 UTC+3 ООН ООН 19, января. /ТАСС

Сергей Лавров заявил, что Россия оценила темы, которые Казахстан вынес на обсуждение Совбеза

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ООН, 19 января. /ТАСС/. Власти Казахстана благодарны за поддержку, которую оказывала Россия председательству республики в Совете Безопасности ООН. Об этом заявил в четверг глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

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"Хочу подчеркнуть, что мы благодарны РФ за поддержку, которую мы получали в ходе и нашей предвыборной кампании в Совет Безопасности, и во время первого года нашего председательства, и сегодня. Это очень дорогого стоит. На практике реализуем наше стратегическое союзничество и политику нашего добрососедства, взаимного уважения", - сказал Абрахманов.

Со своей стороны Лавров заявил, что Россия "оценила те темы, которые Казахстан вынес на повестку дня Совета Безопасности, и об этом сегодня говорили практически все члены СБ".

"Я знаю, что и в более широких кругах ООН эти инициативы находят широкую поддержку. Мы искренне поздравляем с успешным сегодняшним заседанием под председательством президента Казахстана, и уверен, что завтрашнее мероприятие и под вашим председательством будет не менее успешным", - подчеркнул Лавров.

Ранее в четверг в Совбезе ООН под председательством президента Казахстана Нурсултана Назарбаева прошли дебаты по проблеме нераспространения оружия массового уничтожения.

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