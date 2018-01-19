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Политик призвал расследовать возможное вмешательство других государств в выборы в Мексике

Международная панорама
19 января, 2:44 UTC+3 МЕХИКО МЕХИКО 19, января. /ТАСС

Ранее один из руководителей кампании претендента на пост главы государства от ИРП выступил с утверждением, что существует угроза вмешательства РФ в выборы

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МЕХИКО, 19 января. /ТАСС/. Мексиканские власти должны провести расследование возможного вмешательства иностранных правительств в президентские выборы в стране. Об этом заявил 18 января Аурелио Нуньо - координатор кампании претендента на пост главы государства от Институционно-революционной партии (ИРП) Хосе Антонио Мида.

"Мы просто просим, чтобы с учетом этой возможности [вмешательства] было проведено расследование, и власти со своей стороны действовали бы, потому что мы не приемлем никакого вмешательства в избирательный процесс со стороны какого-либо иностранного правительства", - цитирует Нуньо газета La Hornada.

По мнению политика, другие государства могут иметь отношение к кампании кандидата левого толка Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Свое мнение Нуньо никак не обосновал. Ранее в тот же день Лопес Обрадор высмеял утверждения о своей связи с Россией в видеозаписи, которую он разместил в своем Facebook.

В среду Хавьер Лосано, один из руководителей кампании Мида, выступил с утверждением, что существует реальная угроза вмешательства России в выборы главы государства в Мексике. Каких-либо доказательств, подтверждающих его точку зрения, он не привел. Ранее глава национального исполнительного комитета ИРП Энрике Очоа Реса заявлял об отсутствии сведений, которые могли бы подтвердить предположения о возможном вмешательстве России в предстоящие выборы.

Мексика изберет нового президента 1 июля 2018 года. К основным претендентам на высший государственный пост, помимо Лопеса Обрадора и Мида, относят Рикардо Анайю, экс-руководителя Партии национального действия.

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