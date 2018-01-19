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Более 200 тысяч сирийцев покинули свои дома из-за столкновений в провинции Идлиб

Международная панорама
19 января, 2:38 дата обновления: 19 января, 2:58 UTC+3 ООН ООН 19, января. /ТАСС

Официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик отметил, что вооруженные нападения вывели из строя три пункта оказания первой помощи

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ООН, 19 января. /ТАСС/. Столкновения в сирийской провинции Идлиб с 15 декабря 2017 года вынудили покинуть свои дома свыше 200 тысяч человек. Об этом сообщил в четверг журналистам официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Управление по координации гуманитарных вопросов встревожено поступающими сообщениями о столкновениях в сирийской провинции Идлиб, которые с 15 декабря привели к перемещению более чем 200 тысяч человек в этом районе, а также сказались на работоспособности объектов гражданской инфраструктуры, в особенности на медицинских учреждений", - заявил он.

По его словам, вооруженные нападения, совершенные в период с 5 по 8 января, "вывели из строя три пункта оказания первой помощи". Дюжаррик также привел информацию о том, что 17 января в провинции "были уничтожены две машины скорой помощи", а также ранен терапевт.

Представитель генсека напомнил всем сторонам конфликта в Сирии "об их обязательствах по защите мирных жителей и объектов гражданской инфраструктуры, включая медицинские учреждения и их сотрудников, чего требует международное гуманитарное право".

Обеспокоенность в связи с эскалацией боевых действий в Идлибе 18 января выразили специальные советники ООН по вопросам предотвращения геноцида Адама Динг и по вопросу ответственности за защиту Иван Шимонович. Они также коснулись ситуации в районе Восточная Гута под Дамаском, который наряду с Идлибом включен в список зон деэскалации, созданных в соответствии с соглашением от 4 мая между странами - гарантами перемирия в Сирии - Россией, Ираном и Турцией. По данным ООН, с 31 декабря по 10 января в Восточной Гуте были убиты по меньшей мере 85 мирных жителей, включая 30 детей.

"Мы не можем молча стоять и смотреть на неизбирательное насилие, а также нарушения международных норм в области прав человека и гуманитарного права. Все стороны сирийского конфликта, а также международное сообщество несут ответственность за защиту мирных жителей от зверских преступлений. Мы призываем всех, включая Совет Безопасности, осудить это насилие, и призываем стороны конфликта гарантировать уважение базовых принципов гуманитарного права", - говорится в письменном заявлении Динга и Шимоновича, распространенном канцелярией генсека ООН.

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