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На Гаити сотни человек вышли на акцию протеста против оскорбительных высказываний Трампа

Международная панорама
19 января, 3:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, января. /ТАСС

Участники митинга призвали правительство выдворить из страны поверенного в делах США

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ТАСС, 19 января. Несколько сотен человек пришли 18 января к американскому посольству в Порт-о-Пренсе, чтобы выразить протест в связи с оскорбительными высказываниями, якобы произнесенными президентом США Дональдом Трампом в отношении ряда стран, в том числе Гаити. Об этом сообщило агентство EFE.

Манифестанты призвали правительство Гаити выдворить из страны поверенного в делах США, если Трамп не прекратит "агрессию" против Гаити.

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"США всегда проводили расистскую и дискриминационную политику в отношении нашей страны. Возмутительно, что сейчас в такой манере открыто высказывается сам президент США", - приводит EFE слова одного из демонстрантов.

На прошлой неделе американские СМИ сообщили, что на встрече с членами Конгресса США, посвященной вопросам иммиграционной реформы, Трамп назвал некоторые страны, в том числе Гаити и Сальвадор, "грязными дырами". Государства Африканского союза, Гаити и ряд других стран сочли высказывания президента США оскорбительными и потребовали разъяснений. Впоследствии Трамп утверждал, что не произносил приписанное ему грубое выражение.

Реакция Сената Гаити и правительства

18 января Сенат Гаити распространил заявление, в котором подверг критике высказывания президента США. "Сенат напоминает, что Республика Гаити отказывается терпеть унижение с тех пор, как отцы-основатели страны восстали против рабства, колониализма и расизма и указали угнетенным народам всего мира путь к свободе", - заявили гаитянские парламентарии, назвав слова Трампа "отвратительными, оскорбительными и расистскими" и потребовав проявлять уважение к их стране.

Ранее власти Гаити заявили, что глубоко шокированы и возмущены высказываниями Трампа. "Эти оскорбительные и достойные осуждения высказывания ни в коей мере не отражают мудрость, сдержанность и рассудительность, которые должны быть свойственны любому высокопоставленному политику", - отмечалось в заявлении гаитянского правительства.

Между тем представители оппозиции сочли реакцию властей Гаити недостаточной и объявили о намерении провести 22 января в Порт-о-Пренсе массовую акцию протеста.

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