WSJ: США пересмотрели планы создания пограничных сил в Сирии из-за позиции Турции

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. Вашингтон решил скорректировать планы создания на границе Сирии и Турции 30-тысячных сил безопасности из-за протестов со стороны Анкары. Об этом сообщается в статье, опубликованной в четверг в электронной версии американской газеты The Wall Street Journal.

"Военные США быстро сворачивают планы формирования приграничных сил численностью 30 тыс. человек в Сирии после того, как данное предложение вызвало дипломатический конфликт с Турцией, - подчеркивается в материале. - Ранее было объявлено, что эта идея является основой новой стратегии администрации [президента США Дональда] Трампа в Сирии, но в четверг официальные лица США заявили, что план был неверно подан и не будет реализован так, как ранее намеревались военные. Стремительный разворот свидетельствует о том, что в администрации Трампа имеются разногласия относительно того, какую стратегию проводить в Сирии в свете того, что борьба против "Исламского государства" (террористическая группировка, запрещена в РФ) завершается".

Газета приводит слова чиновника, который отметил, что США крайне неудачно объявили о данной инициативе. "Это было сделано плохо", - сказал он. Как говорится в статье, США намерены продолжать обучение уже имеющихся в районе границы сил сирийской оппозиции.

14 января начальник управления по связям с общественностью штаба операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которая осуществляется в Ираке и Сирии группой государств во главе с США, полковник Томас Вил сообщил о том, что Вашингтон "подготовит пограничную службу безопасности Сирии" из числа бойцов преимущественно курдской коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС). По его словам, "численность данной организации составит примерно 30 тысяч человек". Действовать же она будет, как предполагается, именно возле границ Турции.

С резким осуждением этой инициативы выступил МИД Турции, а вице-премьер Бекир Боздаг заявил, что "США играют с огнем". Президент республики Тайип Эрдоган пригрозил "уничтожить еще до появления" армию по защите границ Сирии и указал, что турецкие ВС "могут начать военную операцию в сирийском районе Африн в любую минуту". Курдские отряды "Сил народной самообороны" (СНС) являются основной ударной силой коалиции СДС. Анкара в свою очередь считает СНС и связанную с ней курдскую партию "Демократический союз" ответвлениями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористическими организациями.