Автор "досье" на Трампа подозревал его компанию в отмывании денег

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Утверждения одного из основателей фирмы Fusion GPS Гленна Симпсона, собиравшей материалы для так называемого досье на президента Дональда Трампа, касаются отмывания средств семейной компанией американского лидера Trump Organization и некими российскими гражданами. Такое мнение 18 января выразил старший демократ спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф.

Спецкомитет официально распространил стенограмму ответов Симпсона на вопросы членов комитета, который он посетил в ноябре 2017 года. Глава Fusion GPS, в частности, сказал, что в ходе подготовки "досье" были обнаружены "признаки того, что могло быть отмыванием денег". Он также рассказал, что в небоскребе Trump Tower якобы проживал "российский гангстер "Тайванчик" (под этим прозвищем известен бизнесмен Алимжан Тохтахунов - прим. ТАСС).

"В этой стенограмме звучат серьезные утверждения о том, что Trump Organization могла быть вовлечена в отмывание денег вместе с россиянами", - говорится в заявлении Шиффа, которое приводит агентство Reuters. Политик также указывает на то, что об этом же говорил и бывший главный стратег Белого дома Стивен Бэннон в беседе с журналистом Майклом Вулфом, автором недавно вышедшей в свет книги "Огонь и ярость: Внутри Белого дома Трампа".

Подготовка компромата на Трампа велась с 2015 года по заказу сторонников Республиканской партии США, выступавших с резкой критикой в адрес миллиардера. Заказ получила Fusion GPS, возглавляемая Симпсоном, бывшим журналистом газеты The Wall Street Journal. Позднее к работе над досье был подключен бывший агент британских спецслужб Кристофер Стил. По данным газеты The New York Times, когда стало понятно, что Трамп является наиболее вероятным претендентом на выдвижение кандидатом в президенты, республиканцы прекратили финансирование работы Fusion GPS, однако их инициативу сразу же перехватили демократы.

В "досье" утверждалось, что российские спецслужбы якобы обладают информацией личного и финансового характера, дискредитирующей Трампа. Последний назвал тему досье и соответствующие публикации в СМИ фальшивкой и политической охотой на ведьм. Изложенные в тех материалах сведения в итоге никем подтверждены не были.