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Автор "досье" на Трампа подозревал его компанию в отмывании денег

Международная панорама
19 января, 3:00 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 19, января. /ТАСС

Также глава Fusion GPS рассказал, что в небоскребе Trump Tower якобы проживал "российский гангстер "Тайванчик"

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ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Утверждения одного из основателей фирмы Fusion GPS  Гленна Симпсона, собиравшей материалы для так называемого досье на президента Дональда Трампа, касаются отмывания средств семейной компанией американского лидера Trump Organization и некими российскими гражданами. Такое мнение 18 января выразил старший демократ спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф.

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Спецкомитет официально распространил стенограмму ответов Симпсона на вопросы членов комитета, который он посетил в ноябре 2017 года. Глава Fusion GPS, в частности, сказал, что в ходе подготовки "досье" были обнаружены "признаки того, что могло быть отмыванием денег". Он также рассказал, что в небоскребе Trump Tower якобы проживал "российский гангстер "Тайванчик" (под этим прозвищем известен бизнесмен Алимжан Тохтахунов - прим. ТАСС).

"В этой стенограмме звучат серьезные утверждения о том, что Trump Organization могла быть вовлечена в отмывание денег вместе с россиянами", - говорится в заявлении Шиффа, которое приводит агентство Reuters. Политик также указывает на то, что об этом же говорил и бывший главный стратег Белого дома Стивен Бэннон в беседе с журналистом Майклом Вулфом, автором недавно вышедшей в свет книги "Огонь и ярость: Внутри Белого дома Трампа".

Подготовка компромата на Трампа велась с 2015 года по заказу сторонников Республиканской партии США, выступавших с резкой критикой в адрес миллиардера. Заказ получила Fusion GPS, возглавляемая Симпсоном, бывшим журналистом газеты The Wall Street Journal. Позднее к работе над досье был подключен бывший агент британских спецслужб Кристофер Стил. По данным газеты The New York Times, когда стало понятно, что Трамп является наиболее вероятным претендентом на выдвижение кандидатом в президенты, республиканцы прекратили финансирование работы Fusion GPS, однако их инициативу сразу же перехватили демократы.

В "досье" утверждалось, что российские спецслужбы якобы обладают информацией личного и финансового характера, дискредитирующей Трампа. Последний назвал тему досье и соответствующие публикации в СМИ фальшивкой и политической охотой на ведьм. Изложенные в тех материалах сведения в итоге никем подтверждены не были.

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