Австрия создаст спецподразделение полиции для защиты границы от проникновения нелегалов

ВЕНА, 19 января. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Австрии создаст полицейское подразделение быстрого реагирования для блокирования государственной границы в случае массового потока нелегальных мигрантов на территорию Европейского союза. Об этом заявил министр внутренних дел Австрии Херберт Кикль.

"В настоящее время у нас есть эффективная система наблюдения, которая хорошо работает. При этом нельзя допустить повторения событий 2015 года, поэтому я отдал приказ создать подразделение для защиты границы. Наша цель - обеспечить на границе в кратчайшие сроки упорядоченную систему пограничного контроля", - рассказал Кикль в интервью газете Tiroler Tageszeitung, которое было опубликовано 19 января.

Глава австрийского МВД подчеркнул, что "это резервное полицейское подразделение в случае острой необходимости сможет обеспечить охрану пограничного перехода и организовать работу по выяснению личностей приезжих". "Проскользнуть больше не получится", - добавил Кикль.

Министр также отметил, что выступает за систематизированную миграционную политику. "[Необходимо обеспечить] защиту внешних границ ЕС, охрану государственной границы, оказание помощи в странах происхождения мигрантов, пускать как можно меньше беженцев в страну, помогать только остро нуждающимся и впускать их к себе только на основе австрийских условий и критериев. Одновременно с этим надо ускорить процесс депортаций", - резюмировал Кикль.

Австрия уверена в Венгрии, но не в Италии

В 2017 году Австрия организовала тщательный контроль приграничных регионов и государственной границы для полного пресечения нелегальной миграции. К этим мероприятиям были привлечены военнослужащие австрийской армии. Были организованы проверки территорий, граничащих с Венгрией, Словакией, Словенией и Италией, усилен контроль за автомагистралями, транзитными автомобильными стоянками, содержимым грузовых машин, товарных поездов.

Кроме того, Австрия и Венгрия договорились о проведении на восточном направлении совместных трансграничных операций с целью эффективной борьбы с нелегальной миграцией и преступностью. Сотрудники правоохранительных органов стали задерживать нелегальных мигрантов в поездах, курсирующих между двумя странами. Полицейских наделили полномочиями проводить совместное трансграничное патрулирование и розыск нелегалов. Вена и Будапешт также интенсифицировали обмен информацией для борьбы с нелегальным провозом людей.

Главные опасения Австрии при этом всегда были связаны с необходимостью контроля южной границы с Италией. Основное внимание уделяется пограничному переходу Бреннер, куда МВД стягивало дополнительные наряды полиции. В настоящее время выборочной проверкой документов при переходе границы в этом пункте занимаются полицейские, которые ежедневно задерживают от 15 до 25 человек с недействительными документами или фальшивым удостоверением личности.

Пограничный пункт Бреннер является ключевой транспортной артерией между Италией и северной частью Европы. Между Австрией и Италией прошлой осенью разразился скандал из-за усиления австрийской стороной пограничного контроля в этом районе. Тогда Министерство обороны Австрии объявило о переброске бронетранспортеров для организации передвижных заграждений и перевело в режим повышенной боевой готовности отдельный воинский контингент, чтобы перекрыть границу. В этой связи австрийский посол в Риме даже был вызван на беседу в МИД Италии, и занимавший тогда пост глава МИД, а ныне действующий канцлер Австрии Себастьян Курц подчеркнул, что Вена будет защищать свою южную границу и закроет погранпереход в случае роста потока нелегальных мигрантов.