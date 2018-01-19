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Источник: подход Трампа к России остается неизменным

Международная панорама
19 января, 14:33 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 19, января. /ТАСС

Собеседник агентства пояснил, что президент "хочет находить области сотрудничества" с РФ и одновременно "отстаивать интересы США"

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ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп по-прежнему настроен на то, чтобы поладить с Россией. Это подтвердил в краткой беседе с корреспондентом ТАСС в Вашингтоне в преддверии первой годовщины инаугурации Трампа высокопоставленный представитель администрации США, просивший не называть в печати его имя и должность.

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На просьбу прокомментировать эволюцию подхода Трампа к России чиновник ответил: "На самом деле я не вижу, чтобы его позиция эволюционировала. По-моему, она остается неизменной".

Президент "хочет находить области сотрудничества" с Россией и одновременно "отстаивать интересы США", - пояснил собеседник. Ранее Трамп много раз выражал стремление поладить с Россией для поисков совместного решения ключевых проблем.

Отвечая на вопрос о том, как влияет на Трампа антироссийская шумиха, не умолкающая в Вашингтоне уже более года, представитель администрации привлек внимание к высказываниям президента США на его недавней пресс-конференции в Белом доме. "Он считает, что шумиха, о которой вы упомянули, унизительна для США, - пояснил специалист. - Люди тычут друг в друга пальцами, политическая система раздирает самое себя на части. На его взгляд, все это отнимает у властей слишком много времени и выставляет США в глупом виде в глазах других стран".

На той же пресс-конференции Трамп сказал, что "с Россией гораздо лучше работать" - например, для урегулирования ситуации вокруг КНДР. Вместе с тем он добавил, что многие его действия, в частности, по укреплению энергетического потенциала и военной мощи США, "не могут нравиться" российскому руководству.

Со своей стороны президент России Владимир Путин на днях прокомментировал возможность нормализации отношений с США на встрече с руководством отечественных печатных СМИ и информагентств. "Мы-то готовы к нормализации давно, просто никак внутриполитическая ситуация в Штатах не успокаивается", - сказал российский лидер.

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Персоны
Трамп, Дональд Путин, Владимир Владимирович
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