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Парламент Чехии лишил премьер-министра депутатской неприкосновенности

Международная панорама
19 января, 15:52 дата обновления: 19 января, 15:58 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 19, января. /ТАСС

Сам Андрей Бабиш также поддержал это решение

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ПРАГА, 19 января. /ТАСС/. Палата депутатов (нижняя палата) парламента Чехии лишила в пятницу депутатской неприкосновенности премьер-министра, лидера политического движения АНО (Акция недовольных граждан) Андрея Бабиша.

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"За" высказались 111 из 180 участвовавших в голосовании депутатов (нижняя палата парламента состоит из 200 депутатов). Среди них был и глава правительства. "Против" проголосовали 69 парламентариев.

Лишение депутатской неприкосновенности премьера, правительству которого во вторник нижняя палата отказала в доверии, означает фактическое начало его уголовного преследования по обвинению в мошенничестве. Полиция несколько месяцев назад обвинила Андрея Бабиша и его ближайших соратников в организации схемы незаконного присвоения одной из принадлежащих ему фирм 50 млн крон (около $2,4 млн) дотаций из фондов Евросоюза.

Скандал возник незадолго до октябрьских парламентских выборов в республике, в которых убедительную победу одержало АНО. Андрей Бабиш отвергает выдвинутые обвинения и намерен доказать невиновность в суде. По его словам, против него и АНО действует политическая мафия, а некоторые представители национальных правоохранительных органов выполняют ее заказ.

 

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