WP: у "вечной войны" США против терроризма открылось второе дыхание в Сирии

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Получившая название "вечная война" серии антитеррористических военных операций, которую продолжительное время ведут США, обрела второе дыхание. Такая оценка содержится в опубликованной в пятницу аналитической статье газеты The Washington Post, посвященной выступлению госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

Шеф американской дипломатии произнес в Станфордском университете (штат Калифорния) программную речь, в которой изложил видение Вашингтоном нынешней ситуации в Сирии и путей урегулирования конфликта в этой арабской стране. Ее суть свелась к тому, что США намерены сохранять свое военное присутствие на территории арабской республики в течение неопределенно долгого времени и добиваться отстранения от власти президента Башара Асада.

"Те, кто постоянно следит за ситуацией вокруг [сирийского] кризиса, знает, что это не простая и не быстровыполнимая задача, Тиллерсон [во время выступления] явно не смог установить какие-либо сроки вывода американских войск [из Сирии]. По этой причине возникает соблазн сделать негласный вывод из заявления: у "вечной войны" Америки в очередной раз открылось второе дыхание на неопределенный срок", - отмечается в материале.

В статье отмечается, что в настоящее время Сирия "представляет из себя последнюю главу в войне с терроризмом, которая длится уже почти 17 лет - начавшись с Афганистана и распространившись в Ирак, Пакистан и многие другие страны - и не показывает никаких признаков окончания". Сам президент США Дональд Трамп в прошлом году заявлял, что страна потратила за все это время $6 трлн на военные операции и поддержку союзников, но в итоге ничего не добилась. "Но, если Трамп когда-либо действительно надеялся положить конец "вечной войне", это время давно прошло. Когда ему представляли несколько вариантов [по решению той или иной ситуации] во внешней политике, Трамп почти всегда выбирал расширение конфликта", - пишет автор статьи.

Трамп усиливает подход Обамы

"Это необдуманная выработка политических решений", - приводит газета слова эксперта из вашингтонского Центра новой американской безопасности Николаса Гераса. Военный аналитик Института Гувера, работавшая в администрациях прошлых президентов страны, Кори Шаки в целом поддержала программную речь госсекретаря, но подчеркнула в Twitter, что нынешний глава государства "и близко не выделяет ресурсы для достижения этих амбициозных целей". В свою очередь эксперт по ближневосточным вопросам вашингтонского научно-исследовательского Центра имени Вудро Вильсона Аарон Миллер в интервью радиостанции VOA заявил, что США сейчас рассматривают возможность оставаться в Сирии в течение очень долгого времени.

При этом издание называет подход нынешнего президента США к борьбе с запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ) "по сути усилением [подхода его предшественника на этом посту Барака] Обамы". "Но без адекватного решения возникающих проблем в Сирии это вовлечение [США в дела арабской республики] может растянуться до следующей администрации, оставив решение данной проблемы преемнику Трампа. Откладывать эту ситуацию в долгий ящик пока может сработать, но это не приблизит Америку к окончанию "вечной войны", - заключил автор статьи.