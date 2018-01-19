Глава МИД Иордании намерен обсудить с Лавровым "многие вопросы" на встрече в ООН

ООН, 19 января. /ТАСС/. Глава МИД Иордании Айман Сафади на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что рад обсудить с ним "многие вопросы" после своих переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

"Я прибыл в Нью-Йорк позавчера, до этого был в Вашингтоне, где у меня прошли переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и где я увиделся с вице-президентом... И я рад встретиться здесь с вами ("на полях" мероприятий ООН - прим. ТАСС), это хорошая возможность обсудить многие вопросы", - сказал Сафади.

До этого в пятницу Лавров провел короткую встречу с постпредом Сирии при ООН Башаром Джаафари.