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Глава МИД Иордании намерен обсудить с Лавровым "многие вопросы" на встрече в ООН

Международная панорама
19 января, 20:52 UTC+3 ООН ООН 19, января. /ТАСС

Ранее Айман Сафади встретился с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном

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ООН, 19 января. /ТАСС/. Глава МИД Иордании Айман Сафади на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что рад обсудить с ним "многие вопросы" после своих переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

"Я прибыл в Нью-Йорк позавчера, до этого был в Вашингтоне, где у меня прошли переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и где я увиделся с вице-президентом... И я рад встретиться здесь с вами ("на полях" мероприятий ООН - прим. ТАСС), это хорошая возможность обсудить многие вопросы", - сказал Сафади.

До этого в пятницу Лавров провел короткую встречу с постпредом Сирии при ООН Башаром Джаафари.

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Персоны
Тиллерсон, Рекс Лавров, Сергей Викторович
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США Сирия Россия Иордания
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