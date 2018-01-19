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Ситуация вокруг Ирана будет основной темой на переговорах Тиллерсона в Европе

Международная панорама
19 января, 21:10 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 19, января. /ТАСС

Также на повестке дня у госсекретаря значится обсуждение Украины и КНДР

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ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Ситуация вокруг Ирана "неизбежно станет доминирующей" на встречах госсекретаря США Рекса Тиллерсона во время поездки по Европе, которая пройдет на следующей неделе. Об этом сообщил в пятницу журналистам представитель Госдепартамента высокого ранга.

"Иран неизбежно будет доминировать во время большого количества переговоров, которые госсекретарь проведет с нашими союзниками по НАТО и партнерами в Европе. Мы на самом деле придаем большое значение тесному сотрудничеству с Великобританией и в особенности с Францией в наших усилиях по устранению разногласий в отношении СВПД (Совместный всеобъемлющий плана действий по иранской ядерной программе - прим. ТАСС), а также наших следующих шагов по сокращению вредоносного влияния Ирана в регионе", - отметил он.

По словам дипломата, Иран "будет иметь высокоприоритетное значение" на переговорах Тиллерсона с европейскими политиками. Глава Госдепартамента посетит 21-27 января Лондон, Париж, Варшаву, а также Давос. Во время поездки он собирается обсудить с европейскими политиками кроме Ирана Украину и КНДР.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что США прекратят свое участие в СВПД, если в него не будут внесены изменения. Он напомнил, что вновь продлил отмену санкций в отношении Ирана, однако, по его словам, это было сделано "лишь с целью заключить соглашение с европейскими союзниками для того, чтобы исправить ужасные недостатки иранской ядерной сделки".

СВПД был подписан в Вене летом 2015 года. Его участниками, помимо США и Ирана, являются Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия. Договоренность предусматривает, в частности, отказ Тегерана от производства оружейного плутония, сокращение объемов имеющегося у него обогащенного урана в обмен на снятие международных санкций.

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Персоны
Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс
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