Тиллерсон поучаствует в начале работы организации по усилению давления на Сирию

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон 23 января примет участие в церемонии начала работы организации Международного партнерства против безнаказанности за применение химического оружия, целью которой в частности является усиление давления на Сирию. Об этом сообщил в пятницу журналистам представитель Госдепартамента высокого ранга.

"Во вторник утром [23 января] госсекретарь прибывает в Париж, где встретится с французским министром иностранных дел Жан-Ивом Ле Дрианом, чтобы обсудить Сирию, Иран, Ливан, Ливию, КНДР и Украину. В Париже госсекретарь примет участие в церемонии запуска [организации] Международного партнерства против безнаказанности за применение химического оружия", - отметил дипломат.

Он пояснил, что данная организация включает в себя страны-единомышленники, приверженные своим "политическим обязательствам". "Ее цель заключается в усилении давления" и "привлечении к ответственности" тех, кто применяет химическое оружие. Данная проблема "имеет очень большое значение для президента [США Дональда Трампа] и госсекретаря, особенно сейчас, когда Россия использует все имеющиеся в ее распоряжении возможности для защиты режима [сирийского президента Башара] Асада и продолжающегося применения им химического оружия", заключил представитель внешнеполитического ведомства.

Глава Госдепартамента посетит 21-27 января Лондон, Париж, Варшаву, а также Давос.

Глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании СБ ООН по проблеме нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ) в четверг заявил, что ряд западных стран предпочитает закрывать глаза на использование и изготовление химического оружия террористами в Сирии и Ираке, выдвигая при этом голословные обвинения в адрес Дамаска. Он подчеркнул, что в Москве считают недопустимым "спекулировать на задачах борьбы с распространением оружия массового уничтожения для достижения узкокорыстных геополитических целей". Министр указал на необходимость объективного расследования инцидентов с предполагаемым применением химоружия на Ближнем Востоке.