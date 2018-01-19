Норвежский суд приговорил к девяти годам тюрьмы вербовщика "Исламского государства"

ОСЛО, 19 января. /ТАСС/. Норвежский апелляционный суд приговорил в пятницу к девяти годам тюрьмы гражданина страны Убайдуллу Хуссейна, вербовавшего в Норвегии боевиков для террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Окружной суд Осло признал Хуссейна виновным в пособничестве террористам еще в апреле прошлого года, однако тот попытался оспорить вынесенное решение.

Согласно тексту приговора, Хуссейн завербовал как минимум двоих человек, отправившихся из Норвегии в Сирию воевать на стороне террористов, не менее пяти раз оказывал боевикам ИГ финансовую и иную материальную помощь, и сам является членом группировки. По словам адвоката осужденного Йона Кристиана Эльдена, это первый в мире случай, когда человек, не покидавший пределов родной страны, признается в суде членом "Исламского государства". Хуссейн отрицает свою вину и намерен оспорить приговор в Верховном суде Норвегии.

Родившийся в Норвегии в семье выходцев из Пакистана Арслан Убайдулла Маруф Хуссейн - один из наиболее известных в Норвегии исламистов. На протяжении многих лет его имя мелькало в норвежской прессе, где он делал заявления от имени основанной им радикальной мусульманской организации "Умма Пророка". Хуссейн несколько раз привлекался к суду за распространение угроз в адрес журналистов и евреев, а также оправдание действий террористов и подстрекательство к совершению терактов.

Новое дело против Хуссейна было заведено после того, как летом 2015 года в аэропорту шведского Гётеборга был арестован 17-летний норвежец, планировавший отправиться в Сирию. В ходе следствия выяснилось, что молодой человек был хорошо знаком с Хуссейном, который его и завербовал.

По последним данным норвежских спецслужб, около 100 человек, проживавших на территории скандинавского королевства, за последние несколько лет отправились воевать на стороне террористов в Ирак и Сирию. 20 из них погибли, 40 вернулись в Норвегию, после чего против многих из них были возбуждены уголовные дела. Местонахождение оставшихся точно не известно. Среди завербованных "Исламским государством" жителей Норвегии были выходцы из Чечни, по меньшей мере с двумя из которых Хуссейн поддерживал связь.