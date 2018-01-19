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В Ташкенте пройдет конференция по урегулированию в Афганистане

Международная панорама
19 января, 22:55 UTC+3 ООН ООН 19, января. /ТАСС

МИД Узбекистана в ходе этой встречи надеется достигнуть договоренности о запуске переговоров между Кабулом и оппозицией

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ООН, 19 января. /ТАСС/. Узбекистан и Афганистан намерены совместно провести в марте 2018 года в Ташкенте международную конференцию по вопросам мира и безопасности в Афганистане. Об этом заявил в пятницу на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном вопросам безопасности и развития в Афганистане и Центральной Азии, министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.

"Совместно с нашими партнерами в Афганистане мы проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что встреча в Ташкенте стала бы логичным продолжением "кабульского процесса" - переговоров, намеченных на февраль нынешнего года, - отметил он. - Так удалось бы консолидировать международные усилия по решению афганской проблемы, предпринимаемые на разных уровнях".

В ходе встречи в Ташкенте, по его словам, "может быть достигнута договоренность об основных принципах урегулирования в Афганистане и механизме запуска прямых переговоров между правительством Афганистана и оппозицией, а также о координации международных усилий в поддержку этого процесса".

По итогам конференции, продолжал он, ее участники, как ожидается, "обратятся с призывом ко всем группам вооруженной оппозиции в Афганистане с призывом прекратить насилие и принять участие в переговорном процессе с правительством Афганистана". На форум, по словам главы МИД Узбекистана, будут приглашены представители России, КНР, США, Индии, Ирана, Пакистана, Турции, Саудовской Аравии, ОАЭ, а также стран Центральной Азии и генеральный секретарь ООН.

О поддержке инициативы на заседании Совета Безопасности ООН уже заявил министр иностранных дел Киргизии Эрлан Абдылдаев.

"Мы все понимаем, что для достижения мира в Афганистане недостаточно желания самих афганцев и создания правительства национального единства, - отметил он. - Для достижения мира необходим прежде всего консенсус среди постоянных членов Совета Безопасности ООН. Настало время продемонстрировать, что единственный путь к установлению мира и стабильности в Афганистане лежит через урегулирование нынешней ситуации исключительно политическими методами, путем проведения мирных переговоров между воюющими сторонами и путем достижения национального примирения".

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