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Reuters: не менее десяти солдат были убиты повстанцами на востоке ДРК

Международная панорама
19 января, 22:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, января. /ТАСС

Еще 20 военных получили ранения

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ТАСС, 19 января. Не менее десяти солдат погибли на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) в результате нападения повстанцев исламистской группировки "Альянс демократических сил". Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в руководстве армии.

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Он рассказал о кровопролитных боях с повстанцами из группировки, совершивших нападение на позиции правительственных сил в ночь с четверга на пятницу в районе города Эрингети в провинции Северное Киву. По его словам, еще 20 солдат получили ранения.

Согласно другой информации, которой с агентством поделился один из работающих в стране иностранных дипломатов, количество погибших солдат составило 22 человека.

"Альянс демократических сил", в состав которого входят угандийские исламистские фундаменталисты, изгнанные из Руанды радикальные хуту и боевики из ДРК, активно действует в регионе Великих африканских озер с 1996 года. Власти Уганды и эксперты Миссии ООН по стабилизации в ДРК (МОНУСКО) утверждают, что группировка, терроризирующая население приграничных районов двух стран, поддерживает связи с радикальными исламистскими организациями "Аш-Шабаб" и "Аль-Каида" (запрещена в РФ). По данным правительства ДРК и МОНУСКО, жертвами исламистов только лишь с 2014 года стали не менее 700 человек.

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