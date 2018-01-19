Верховный суд США согласился рассмотреть дело о правомочности иммиграционного указа Трампа

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Верховный суд США согласился в пятницу рассмотреть дело о том, имел ли полномочия американский лидер Дональд Трамп издавать иммиграционный указ, который является уже третьим по счету, об отказе в выдаче виз на въезд в страну гражданам некоторых мусульманских государств. Об этом говорится в распространенном заявлении высшего судебного органа страны.

"Рассмотрение дела одобрено", - отмечается в соответствующем документе. В нем говорится, что прения сторон - представителей главы государства и властей Гавайев - начнутся весной этого года, а решение будет вынесено к концу июня. Суд должен разобраться, имел ли право хозяин Белого дома запрещать въезд в США жителям преимущественно мусульманских стран с целью обеспечения национальной безопасности, а также, противоречит ли указ федеральному иммиграционному законодательству и конституции, и подвергает ли он дискриминации по признаку отношения к религии жителей этих государств.

Трамп превысил полномочия

В конце декабря апелляционный суд девятого округа США в Сан-Франциско (штат Калифорния) признал, что положения документа выходят за рамки полномочий американского лидера. Как отмечается в решении, действующая администрация, в частности, не представила убедительных доказательств того, что жители стран, которым, по замыслу Вашингтона, должны по крайней мере на время отказать в выдаче виз на въезд в США, представляют опасность для американской безопасности. Кроме того, согласно постановлению, предусмотренные указом меры не должны применять в отношении людей, имеющих прочные связи с США.

В документе говорится, что решение не будет иметь никакой силы, пока не завершится рассмотрение данного указа Трампа Верховным судом США. Таким образом, пока решение апелляционного суда носит лишь формальный характер.

Серия указов

После вступления в должность президента Трамп подписал указ о введении 90-дневного запрета на въезд в США для граждан семи стран с преимущественно мусульманским населением: Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Впоследствии Ирак из данного списка был исключен. Несколько федеральных судов после этого приняли решение заблокировать указ. В июне Верховный суд США частично восстановил действие иммиграционного указа.

24 сентября Трамп подписал новый указ, который изменяет список стран, подпадающих под ограничения. В него были добавлены Венесуэла, КНДР и Чад, но был исключен Судан. Этот документ за сутки до вступления в силу был заблокирован федеральным судом в Гонолулу, на этом настаивали власти штата Гавайи.

13 ноября апелляционный суд девятого округа разрешил частичное вступление этого указа в силу. Суд постановил, что американские власти могут запрещать въезд на территорию Соединенных Штатов гражданам шести стран с преимущественно мусульманским населением (Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Чада), если у них нет семейных связей в США. Ранее в декабре Верховный суд восстановил действие иммиграционного указа, однако разбирательство в нем на этот счет еще не завершено.