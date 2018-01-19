Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.01:
$ 56.59
€ 69.4
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава МИД Украины считает, что в переговорах по Донбассу место их проведения не важно

Международная панорама
19 января, 23:21 UTC+3 КИЕВ 19, января. /ТАСС

Павел Климкин подчеркнул, что значение имеет продвижение диалога

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 19 января. /ТАСС/. Место проведения заседаний контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе не имеет значения для их результативности. Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала "Интер".

Смотрите также
Михаил Зурабов, Леонид Кучма и Хайди Тальявини

Минские соглашения. Досье

"На самом деле место формата не имеет особенного значения", - заявил он. При этом Климкин отметил, что значение имеет продвижение в переговорах. "Важно, что мы не продвигаемся в нашем процессе", - признал министр, обвинив в этом Россию.

В то же время Климкин признал удобство Минска как площадки для заседаний контактной группы. "Почему был выбран Минск? Это относительная нейтральность Белоруссии, это хорошая логистика - меньше часа [полета от Киева до Минска], но конечно, определенные проблемы с безопасностью, но мы их можем контролировать", - отметил он, добавив, что Астана для проведения переговоров находится слишком далеко.

Вопрос о переносе переговоров по Донбассу из Минска в другое место был затронут на встрече между американским президентом Дональдом Трампом и президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым во время визита казахстанского лидера в Вашингтон 16 января. Назарбаев сообщил, что, в частности, речь шла о том, что нынешний Минский процесс застопорился и нужен новый. Идею переноса переговоров из Минска, как сказал Назарбаев, предложил Трамп. Кремль считает, что приверженность минским договоренностям важнее, чем выбор города для обсуждения мер по урегулированию на Украине.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Климкин, Павел Анатольевич Назарбаев, Нурсултан Абишевич
Темы
Кризис на Украине
Страны
Россия Украина Белоруссия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Учредительное собрание: как превратить 100 лет ожидания в 12 часов позора
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: направлявшийся в США танкер с СПГ из РФ развернулся в Атлантике из-за непогоды
2
Как поролоновые подушки стали причиной ядерной катастрофы
3
Песков объяснил, почему Кремль решил обнародовать кадры купания президента на Крещение
4
Лоран Блан: Россия станет центром мира во время ЧМ-2018 по футболу
5
МОК сократил до 389 человек пул спортсменов РФ, которые могут быть допущены до ОИ
6
ОКБ Ильюшина: будем работать над созданием транспортного беспилотника
7
Причиной пожара в автобусе в Казахстане стала паяльная лампа
Темы дня
Новости партнеров
Реклама