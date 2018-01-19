Глава МИД Украины считает, что в переговорах по Донбассу место их проведения не важно

КИЕВ, 19 января. /ТАСС/. Место проведения заседаний контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе не имеет значения для их результативности. Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала "Интер".

"На самом деле место формата не имеет особенного значения", - заявил он. При этом Климкин отметил, что значение имеет продвижение в переговорах. "Важно, что мы не продвигаемся в нашем процессе", - признал министр, обвинив в этом Россию.

В то же время Климкин признал удобство Минска как площадки для заседаний контактной группы. "Почему был выбран Минск? Это относительная нейтральность Белоруссии, это хорошая логистика - меньше часа [полета от Киева до Минска], но конечно, определенные проблемы с безопасностью, но мы их можем контролировать", - отметил он, добавив, что Астана для проведения переговоров находится слишком далеко.

Вопрос о переносе переговоров по Донбассу из Минска в другое место был затронут на встрече между американским президентом Дональдом Трампом и президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым во время визита казахстанского лидера в Вашингтон 16 января. Назарбаев сообщил, что, в частности, речь шла о том, что нынешний Минский процесс застопорился и нужен новый. Идею переноса переговоров из Минска, как сказал Назарбаев, предложил Трамп. Кремль считает, что приверженность минским договоренностям важнее, чем выбор города для обсуждения мер по урегулированию на Украине.