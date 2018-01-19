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Белый дом не исключает встречи Трампа и Порошенко в Давосе

Международная панорама
19 января, 23:34 UTC+3

При этом в американской администрации отмечают, что официальных переговоров между лидерами двух стран не запланировано

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ВАШИНГТОН, 19 января. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Полноформатной встречи президента США Дональда Трампа и украинского лидера Петра Порошенко в Давосе не планируется, но не исключено, что они могут встретиться на одном из мероприятий на полях Всемирного экономического форума. Об этом сообщил в пятницу корреспонденту ТАСС представитель Белого дома, комментируя информацию о переговорах двух лидеров в швейцарском городе.

"Такая встреча не запланирована, но лидеры могут встретиться друг с другом на одном из мероприятий", - отметил он.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Порошенко рассчитывает провести переговоры с американским лидером на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Отвечая на уточняющий вопрос ведущего, будет ли это личная встреча или переговоры запланированы в каком-то другом формате, Климкин пояснил, что "они будут говорить как два президента".

Форум в Давосе пройдет с 23 по 26 января, его ключевой темой станет четвертая промышленная революция.

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Форум в Давосе Экономический форум в Давосе - 2018
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