Белый дом не исключает встречи Трампа и Порошенко в Давосе

ВАШИНГТОН, 19 января. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Полноформатной встречи президента США Дональда Трампа и украинского лидера Петра Порошенко в Давосе не планируется, но не исключено, что они могут встретиться на одном из мероприятий на полях Всемирного экономического форума. Об этом сообщил в пятницу корреспонденту ТАСС представитель Белого дома, комментируя информацию о переговорах двух лидеров в швейцарском городе.

"Такая встреча не запланирована, но лидеры могут встретиться друг с другом на одном из мероприятий", - отметил он.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Порошенко рассчитывает провести переговоры с американским лидером на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Отвечая на уточняющий вопрос ведущего, будет ли это личная встреча или переговоры запланированы в каком-то другом формате, Климкин пояснил, что "они будут говорить как два президента".

Форум в Давосе пройдет с 23 по 26 января, его ключевой темой станет четвертая промышленная революция.