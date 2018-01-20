Президент Сербии отправляется в Косово на фоне убийства сербского политика

МОСКВА/БЕЛГРАД, 20 января. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич начинает в субботу визит в автономный край Косово и Метохия. Ему предстоит успокоить проживающих там сербов после убийства сербского политика Оливера Ивановича.

Поездка продлится два дня. За это время сербский лидер посетит всемирно известный сербский монастырь Грачаницу под Приштиной и поселок Лапле-Село в центре Косова, где живут 853 серба. Кроме того, он возложит венок к месту убийства Ивановича в Косовска-Митровице.

Опасно, но необходимо

О решении посетить Косово после убийства, потрясшего всю Сербию и поставившего под угрозу стабильность на Балканах, Вучич заявил 16 января во время обращения к нации. "Я вскоре буду в Косове, так как надо поговорить с народом, который этого ждет", - сказал он.

Как заявил в среду однопартиец Вучича по Сербской прогрессивной партии, председатель парламентской группы по Косово и Метохии Милован Дрецун, "поездка Вучича очень рискованна, но необходима". "Президент будет с сербским народом, покажет, что государство Сербия полностью поддерживает сербский народ в Косове и Метохии, подбадривает его, гарантирует безопасность, насколько Сербия может это сделать, сдерживает нарастающее напряжение. Посещение Вучича переломит ситуацию и воспрепятствует дальнейшей напряженности", - заявил парламентарий.

Министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович в пятницу назвал поездку Вучича чрезвычайно рискованной. "Убийство Оливера Ивановича <...> делает это посещение очень сложным. Но с Вучичем на эту тему невозможно разговаривать, мы никак не можем отговорить его от этого намерения, он не размышляет, есть ли угроза его личной безопасности", - заметил министр.

Еще одна причина поездки Вучича в Косово и Метохию - серьезная опасность, нависшая над краем. И сам президент, и силовой блок правительства после убийства Ивановича высказали опасения, что полицейские силы Косова могут занять север края, где компактно проживают сербы, под предлогом расследования преступления. В обращении к нации сербский лидер предостерег косовские власти от этой попытки.

Убийство Ивановича

Иванович стал заниматься политикой в 1990-е годы. Он был одним из лидеров косовских сербов, затем госсекретарем (заместитель министра) в министерстве по делам Косова и Метохии в правительстве Сербии. С января 2014 года Иванович вместе с еще четырьмя сербами находился в тюрьме по обвинению в военных преступлениях в отношении албанского гражданского населения в Косове и Метохии в 1999 и 2000 году.

В январе 2016 года политика приговорили к девяти годам тюрьмы. В феврале 2017 года этот вердикт был отменен, начался новый судебный процесс. Иванович находился под домашним арестом, а с апреля ему разрешили защищать себя в суде, находясь на свободе.

Ивановича застрелили 16 января у здания штаба его партии "Свобода, демократия, правда". Никто не слышал выстрелов, смертельно раненого политика нашла соседка, возвращавшаяся из магазина. Соратники Ивановича вызвали скорую, врачи в больнице Косовска-Митровицы боролись за его жизнь, но он умер от полученных ран. Семья Ивановича (у него остались жена и четыре малолетних сына) приняла решение переехать в Белград, там же похоронили политика.

Убийство Ивановича стало ударом не только по сербскому анклаву в Косове, но и по всей Сербии. Аналитики уже назвали это преступление одним из самых острых кризисов с момента одностороннего провозглашения независимости Косова в 2008 году.

Подлый теракт

Убийство Ивановича вызвало резкую реакцию широкой международной общественности. С требованиями в кратчайшие сроки расследовать преступление выступили Миссия ООН по делам временной администрации в Косове (МООНК), Миссии ОБСЕ в Косове, Миссия Евросоюза в Косове (EULEX), многие мировые лидеры.

В МИД РФ убийство назвали "подлым актом", который может привести к обострению обстановки в Косове. "Сведение политических счетов подобным образом чревато разрастанием атмосферы террора, рецидивами межэтнического конфликта в регионе", - подчеркнули в министерстве.

Выступая на заседании Постоянного совета ОБСЕ, постпред РФ при организации Александр Лукашевич заявил, что Москва считает убийство Ивановича терактом, направленным на запугивание сербов. Лукашевич указал, что Россия поддерживает требование Белграда о полноценном участии представителей Сербии в расследовании преступления. По его словам, произошедшее подтверждает неоднократно высказывавшиеся Россией "предупреждения о несостоятельности косовского квазигосударства, хрупкости ситуации в крае, царящем в нем беззаконии".

Москва не признает провозглашенную в одностороннем порядке независимость Косова и, в соответствии с позицией Белграда, рассматривает его в качестве автономного края в составе Сербии.