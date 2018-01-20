Вице-президент США начинает ближневосточное турне

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. С Египта в субботу начинается поездка вице-президента США Майкла Пенса по странам Ближнего Востока, в рамках которой он также посетит Иорданию и Израиль. Главными темами его переговоров с лидерами этих стран станут борьба с терроризмом и, вероятно, позиция Белого дома по вопросу Иерусалима.

Темы встреч

"Вице-президент отправляется на Ближний Восток с целью подтвердить нашу приверженность работе с союзниками Соединенных Штатов в регионе по противодействию радикализму, который угрожает будущим поколениям, - заявила ранее пресс-секретарь Пенса Алисса Фэра. - Вице-президент намеривается встретиться с лидерами Египта, Иордании и Израиля, чтобы обсудить совместную борьбу с терроризмом и пути укрепления нашей национальной безопасности".

Но сложно представить, что во время контактов Пенса не будет упомянуто решение американского президента Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда посольство США. Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Они настаивают на том, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля, палестинцы же хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.

Египет и Иордания

Согласно информации пресс-службы Белого дома, вылет Пенса запланирован на вечер пятницы (раннее утро субботы по Москве), свою первую остановку он сделает в Каире. В этот день у него состоится встреча с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Сам вице-президент ранее сообщил телеканалу Fox News, что во время своего визита в республику он не планирует затрагивать вопрос о дальнейшем сокращении военно-экономической помощи со стороны Вашингтона.

"Я считаю, что поддержка, которую мы оказываем Египту, является ключевым элементом наших двусторонних отношений. В конечном счете смысл моего послания [ас-Сиси] будет сводиться к тому, как находить пути дальнейшего укрепления связей между Соединенными Штатами и Египтом и как продвигаться вперед так, чтобы это содействовало безопасности наших стран и всего [ближневосточного региона]", - отметил Пенс.

США оказывают Египту многомиллионную помощь с 1979 года, когда был заключен мирный договор с Израилем. Только за последние 30 лет в рамках экономической и военной помощи Вашингтон выделил Каиру в общей сложности $80 млрд. Однако в августе минувшего года Госдепартамент США объявил, что Вашингтон готов направить в качестве военной помощи Египту $195 млн, но лишь при условии, что Каир продемонстрирует прогресс в сфере защиты прав человека, в том числе отменит закон, ограничивающий работу неправительственных организаций.

21 января Пенс прибудет в Иорданию, где его примет король Абдалла II. Иордания - еще один получатель американской помощи, объем которой в 2016 году составил $1,6 млрд, а в 2017 году - $1,3 млрд. Вашингтон, в частности, помогает этому государству принимать у себя беженцев из Сирии, Ирака, а также из Палестины.

Как отмечает телеканал ABC, Египет и Иордания оказались в непростой ситуации. Обеим странам нужно сохранить хорошие отношения с США, не игнорируя при этом крайне недовольных Вашингтоном палестинцев, немалое число которых проживает в Иордании. Король Абдалла II, в частности, ранее даже выражал готовность выступить для них посредником на переговорах с США и Израилем.

Насыщенная программа в Израиле

Завершится поездка вице-президента в Израиле, где он будет находиться 22-23 января. У Пенса там намечены встречи с президентом Реувеном Ривлином и премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Вице-президент также планирует выступить перед Кнессетом и посетить Стену Плача в Иерусалиме.

В последние дни в СМИ активно обсуждается тема сроков переноса в Иерусалим американского посольства. Как ранее заявлял госсекретарь Рекс Тиллерсон, этот процесс займет "не меньше трех лет". Пенс со своей стороны указывал, что несколько лет уйдет на поиск места для нового здания дипмиссии и создание необходимой инфраструктуры.

Однако в четверг газета The New York Times сообщила о том, что перенос посольства может произойти уже к 2019 году. Оно разместится в уже имеющемся в Иерусалиме здании консульства США.