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По данным колумбийских властей, в страну из Венесуэлы перебрались свыше 550 тыс. человек

Международная панорама
20 января, 0:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, января. /ТАСС

Поток мигрантов из Венесуэлы в Колумбию в прошлом году вырос на 62%

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ТАСС, 20 января. Свыше 550 тыс. венесуэльцев, включая нелегальных мигрантов, находятся в настоящее время на территории Колумбии. Такие данные обнародовало в пятницу колумбийское Управление по вопросам миграции.

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Согласно подсчетам ведомства, в 2017 году поток мигрантов из соседней страны вырос на 62%. По словам главы Управления Кристиана Крюгера, ситуация в Венесуэле "не только вынудила тысячи колумбийцев вернуться на родину, но и заставила венесуэльцев рассматривать Колумбию в качестве альтернативного варианта, чтобы жить здесь или приобретать товары первой необходимости".

Ранее в этом месяце власти колумбийского города Кукута, находящегося на границе с Венесуэлой, сообщали о сотнях нелегальных мигрантов из этой страны, поселившихся на городских улицах, спортплощадках и в парках. Наплыв иностранцев без документов стал серьезным испытанием для местных жителей, столкнувшихся с рядом проблем, в том числе в сфере безопасности.

На протяжении последних лет Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты, дефицитом продовольственных товаров и лекарств. В 2017 году страну на протяжении нескольких месяцев сотрясали антиправительственные манифестации, в ходе которых погибли не менее 120 человек.

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