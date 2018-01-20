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Трамп продлил действие программы электронной слежки за иностранцами

Международная панорама
20 января, 0:33 дата обновления: 20 января, 2:37 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 20, января. /ТАСС

Секция 702 позволяет спецслужбам прослушивать телефонные разговоры и просматривать электронную переписку между иностранными гражданами

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Manuel Balce Ceneta

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подписал 19 января закон о продлении на шесть лет срока действия программы по осуществлению прослушки телефонных разговоров и перехвата электронной переписки жителей других государств, подозреваемых в терроризме. Его заявление по этому поводу распространила пресс-служба Белого дома.

Речь идет о секции 702, принятого в 1978 году Закона о наблюдении за иностранной разведкой (FISA). Внесенная в него в 2008 году поправка дала право спецслужбам без санкции специального суда прослушивать телефонные разговоры и просматривать электронную переписку между иностранными гражданами, находящимися за пределами США, но использующими американские спутниковые каналы, узлы связи или интернет-серверы, в том числе, принадлежащие крупным компаниям. В целом, спецслужбы не имели права вести аналогичную слежку без ордера за американцами, однако граждане США могли попасть под действие программы и оказаться под наблюдением, если они контактировали с иностранцами, находившимся в поле зрения разведки.

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"Секция 702 <...> позволяет разведывательному сообществу, действуя под строгим контролем со стороны все трех ветвей власти, собирать критически важные сведения о международных террористах, лицах, занимающихся распространением оружия, и других важных для разведки целях, находящихся за пределами Соединенных Штатов", - пояснил глава государства. По его словам, недавние атаки экстремистов, в том числе на территории США, демонстрируют, с какой угрозой со стороны террористических сетей сталкивается страна. "Разведка крайне необходима для обеспечения безопасности государства", - подчеркивает президент.

При этом сам Трамп ранее критиковал FISA, утверждая, что положения закона применялись для слежки за его предвыборным штабом. В конце марта прошлого года председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Дэвин Нуньес получил от источника в Белом доме данные о том, что телефоны сотрудников штаба Трампа прослушивались, хотя делалось это не целенаправленно, а именно на основании секции 702.

В закон на этапе его рассмотрения в Конгрессе были внесены поправки. В заявлении Трампа говорится, что теперь законом "предусмотрены дополнительные процедуры для усиления защиты конфиденциальности американцев, данные о коммуникациях которых были собраны в рамках секции 702". В частности, теперь даже для проведения косвенной прослушки в отношении гражданина США потребуется санкция специального суда.

В заключение глава государства заметил, что хотел бы дать секции 702 постоянный статус. Однако даже временное продление на шесть лет позволит обеспечить безопасность жителей страны.

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