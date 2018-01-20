ФБР проверяет человека, который мог быть связан со стрельбой в Лас-Вегасе

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /ТАСС/. ФБР США проводит проверку в отношении человека, который мог быть каким-то образом связан со стрельбой, устроенной американцем Стивеном Пэддоком в Лас-Вегасе (штат Невада) в октябре 2017 года. Об этом 19 января сообщил городской шериф Джозеф Ломбардо.

По его словам, ФБР инициировало расследование "в отношении лица, представляющего интерес на федеральном уровне". Как отметил Ломбардо, власти заинтересовались этим человеком, изучая обстоятельства устроенной Пэддоком бойни. Более подробной информации шериф не предоставил, личность этого человека он также не раскрыл.

Ломбардо отметил, что по мере проведения расследования, полиция узнает новые детали произошедшего, однако мотивы, которыми руководствовался Пэддок, по-прежнему не установлены, сообщает агентство The Associated Press. Шериф подтвердил, что Пэддок изучал и другие места для совершения атаки, в том числе популярный пляж в Санта-Монике (штат Калифорния). Однако связи стрелка с какими-либо террористическими группировками, как и сообщалось ранее, властям обнаружить не удалось.

Как отметил Ломбардо, правоохранительные органы выяснили, что Пэддок изучал в интернете информацию о тактике и последовательности действий, предпринимаемых американской полицией и бойцами спецназа в случаях крупных инцидентов с возможными жертвами.

Шериф сообщил, что не ожидает предъявления обвинений подруге Пэддока - Мэрилу Дэнли, в отношении которой власти ранее проводили проверку. Ломбардо также рассказал, что на компьютерах, принадлежавших стрелку, были обнаружены материалы с детской порнографией.

Также Ломбардо сообщил, что власти США повысили официальное число пострадавших в результате бойни до 851 человека.

По его словам, 422 человека получили непосредственно пулевые ранения после того, как Пэддок из окна гостиницы открыл огонь по посетителям музыкального фестиваля, проходившего на открытом воздухе неподалеку от отеля.

Какие травмы получили остальные пострадавшие, шериф не уточнил. Однако, как отмечает агентство The Associated Press, речь идет, скорее всего, о различных ранениях, полученных в результате давки, произошедшей, когда около 22 тыс. посетителей фестиваля начали в панике разбегаться и искать укрытие. Ранее власти заявляли, что число пострадавших составило около 550 человек.

Всего жертвами бойни стали 58 посетителей фестиваля. По данным полиции, тело 31 человека было найдено в пределах или в непосредственной близости от открытой концертной площадки, где проходило мероприятие. Остальные скончались в больницах.

Вечером 1 октября в Лас-Вегасе 64-летний Пэддок из окна гостиничного номера на 32-м этаже открыл огонь по посетителям проходившего неподалеку музыкального фестиваля. В результате погибли 58 человек, пострадали более 500. Пэддок покончил с собой до того, как полиция ворвалась в его номер.