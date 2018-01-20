Мэй: второго референдума в Великобритании по вопросу выхода из ЕС не будет

БЕРЛИН, 20 января. /ТАСС/. Второго референдума в Великобритании по вопросу выхода Соединенного Королевства из ЕС не будет. Об этом заявила премьер-министр Тереза Мэй в опубликованном в субботу интервью немецкой газете Bild.

"Нет, второго референдума не будет, - сказала она. - Парламент предоставил право выбора британской общественности, и она приняла свое решение". "Мы покидаем ЕС, но не Европу, мы хотим партнерства с Евросоюзом", - подчеркнула премьер.

По словам Мэй, Соединенное Королевство не намерено "разрушать все мосты". "У нас общие интересы и мы стоим перед общими вызовами", - указала она, отметив, что Великобритания готова выполнить свои обязательства по обеспечению общей безопасности.

"Мы не закрываем двери, - продолжала Мэй. - Трансграничный поток товаров важен для обеих сторон". "Мы хотим договориться [с ЕС] о всеобъемлющем соглашении по свободной торговле, а также о партнерстве в сфере безопасности", - подчеркнула она.

Касаясь отношений с ФРГ, Мэй отметила, что Лондон тесно сотрудничает с Берлином по проблеме Ирана, в вопросе отношения к России и "тому, что происходит на Украине".

Референдум о целесообразности продолжения членства Великобритании в ЕС состоялся 23 июня 2016 году, победу на нем с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции.