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Участники формата "С5+1" обсудили вопросы укрепления безопасности в Центральной Азии

Международная панорама
20 января, 11:20 UTC+3 ТАШКЕНТ ТАШКЕНТ 20, января. /ТАСС

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о партнерстве в формате "C5+1", заявил, что Россия не против, чтобы ее центральноазиатские соседи имели максимально широкий спектр внешних партнеров

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ТАШКЕНТ, 20 января. /ТАСС/. Представители стран формата "С5+1" (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и США) обсудили в Нью-Йорке вопросы укрепления региональной безопасности. Об этом в субботу сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

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По ее данным, Узбекистан на встрече был представлен главой МИД Абдулазизом Камиловым, Казахстан - министром иностранных дел Кайратом Абдрахмановым, Киргизия - главой внешнеполитического ведомства Эрланом Абдылдаевым, Таджикистан - главой МИД Сироджидином Асловым. Туркмению на встрече представлял постпред республики при ООН Аксолтан Атаев, США - заместитель госсекретаря Джон Салливан. Стороны обсудили вопросы укрепления региональной безопасности и противостояния современным вызовам и угрозам, отметили в МИД Узбекистана.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, говоря о партнерстве в формате "C5+1", заявил, что РФ не против, чтобы ее центральноазиатские соседи имели максимально широкий спектр внешних партнеров. По словам Лаврова, Москва исходит из того, что эти отношения будут в полной мере уважать те обязательства, которые существуют между центральноазиатскими странами и Россией.

При этом российский министр указал, что США не скрывают желания злоупотребить форматом и продвигать идеи, которые имеют отношение к так называемому проекту большой Центральной Азии. Его суть при прежних администрациях США заключалась в том, чтобы развернуть все проекты с участием центральноазиатских стран на юг без участия России, отметил Лавров.

Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и США установили формат взаимодействия "С5+1" в конце сентября 2015 года для обсуждения региональных вопросов.

Работа по решению региональных вопросов

Встреча министров иностранных дел Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, а также постоянного представителя Туркмении при ООН состоялась 18 января в Нью-Йорке в преддверии заседания Совета Безопасности ООН по проблемам Афганистана и стран Центральной Азии. Дипломаты договорились активизировать пятистороннее взаимодействие для совместного решения региональных вопросов, сообщила в субботу пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана.

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"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по ситуации в Центральной Азии, рассмотрены вопросы дальнейшего развития регионального сотрудничества. Министры обсудили календарь внешнеполитических мероприятий стран Центральной Азии на 2018 год", - говорится в заявлении МИД.

Как отмечают в ведомстве, главы делегаций указали на то, что по многим вопросам региональной и международной повестки дня позиции стран Центральной Азии близки или совпадают. Также дипломаты подчеркнули "приверженность всех центральноазиатских государств развитию долгосрочного сотрудничества с Афганистаном".

"По итогам встречи достигнута договоренность активизировать пятистороннее взаимодействие по выработке совместных решений региональных вопросов на основе конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества", - заключили в МИД.

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