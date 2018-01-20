Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.01:
$ 56.59
€ 69.4
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД КНР: эсминец ВМС США нарушил национальный суверенитет Китая в Южно-Китайском море

Международная панорама
20 января, 13:59 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 20, января. /ТАСС

Пекин выражает свое сильное недовольство в связи с инцидентом

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕКИН, 20 января. /ТАСС/. Китай назвал проход эсминца ВМС США в спорном районе Южно-Китайского моря "нарушением суверенитета и безопасности" страны. Как говорится в опубликованном в субботу заявлении официального представителя МИД КНР Лу Кана, Пекин выражает "сильное недовольство" в связи с инцидентом и намерен принять меры для защиты своего суверенитета.

Как отмечается в сообщении китайского внешнеполитического ведомства, 17 января корабль ВМС США без разрешения правительства Китая "самовольно вошел в 12-мильную акваторию вокруг китайских островов Хуанъянь (англоязычное название - риф Скарборо)". "Китайские ВМС провели законную идентификацию корабля, а также сделали ему предупреждение и вытеснили из акватории. Действия американского корабля нанесли ущерб суверенитету Китая и его интересам в сфере безопасности", - отмечается в заявлении министерства.

"Китай выражает свое сильное недовольство в связи с этим и примет необходимые меры для решительной защиты своего суверенитета", - подчеркивается в документе. "Настаиваем на том, чтобы американская сторона немедленно исправила свои ошибки, прекратила подобные провокационные действия во избежание нанесения ущерба китайско-американским отношениям, а также миру и стабильности в регионе", - резюмировал официальный представитель внешнеполитического ведомства.

КНР на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Китай
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Учредительное собрание: как превратить 100 лет ожидания в 12 часов позора
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков объяснил, почему Кремль решил обнародовать кадры купания президента на Крещение
2
Как поролоновые подушки стали причиной ядерной катастрофы
3
Путин на Крещение окунулся в прорубь в монастыре на Селигере
4
На Кубу доставили почти 350 автомобилей Lada
5
Актеры шоу "Уральские пельмени" подали иск о взыскании с экс-директора 28 млн рублей
6
СМИ: направлявшийся в США танкер с СПГ из РФ развернулся в Атлантике из-за непогоды
7
МИД КНР: эсминец ВМС США нарушил национальный суверенитет Китая в Южно-Китайском море
Темы дня
Новости партнеров
Реклама