МИД КНР: эсминец ВМС США нарушил национальный суверенитет Китая в Южно-Китайском море

ПЕКИН, 20 января. /ТАСС/. Китай назвал проход эсминца ВМС США в спорном районе Южно-Китайского моря "нарушением суверенитета и безопасности" страны. Как говорится в опубликованном в субботу заявлении официального представителя МИД КНР Лу Кана, Пекин выражает "сильное недовольство" в связи с инцидентом и намерен принять меры для защиты своего суверенитета.

Как отмечается в сообщении китайского внешнеполитического ведомства, 17 января корабль ВМС США без разрешения правительства Китая "самовольно вошел в 12-мильную акваторию вокруг китайских островов Хуанъянь (англоязычное название - риф Скарборо)". "Китайские ВМС провели законную идентификацию корабля, а также сделали ему предупреждение и вытеснили из акватории. Действия американского корабля нанесли ущерб суверенитету Китая и его интересам в сфере безопасности", - отмечается в заявлении министерства.

"Китай выражает свое сильное недовольство в связи с этим и примет необходимые меры для решительной защиты своего суверенитета", - подчеркивается в документе. "Настаиваем на том, чтобы американская сторона немедленно исправила свои ошибки, прекратила подобные провокационные действия во избежание нанесения ущерба китайско-американским отношениям, а также миру и стабильности в регионе", - резюмировал официальный представитель внешнеполитического ведомства.

КНР на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.