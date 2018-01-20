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Макрон заявил, что Великобритания может добиться сделки по Brexit на особых условиях

Международная панорама
20 января, 14:14 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 20, января. /ТАСС

Президент Франции также отметил, что доступ Лондона к европейскому единому рынку "потребует внесения вклада в бюджет" Евросоюза

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ЛОНДОН, 20 января. /ТАСС/. Великобритания может добиться заключения торгового соглашения о Brexit на особых условиях. Об этом в опубликованном в субботу интервью вещательной корпорации Би-би-си заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

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Отвечая на вопрос ведущего, может ли Великобритания рассчитывать на особую сделку по Brexit, французский лидер ответил: "Да, но этот особый путь должен соответствовать сохранению единого рынка и наших совместных интересов".

Макрон также подчеркнул, что доступ Лондона к европейскому единому рынку "потребует внесения вклада в бюджет" Евросоюза, а также принятия четырех свобод Евросоюза, включая свободное перемещение граждан, против сохранения которого выступает Великобритания.

Полную версия интервью с президентом Франции Би-би-си опубликует в воскресенье, 21 января.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года - спустя почти год после того, как на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Сам Brexit должен состояться 29 марта 2019 года.

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Макрон, Эмманюэль
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