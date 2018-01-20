Посольство Украины в Афинах пытались забросать коктейлями Молотова

КИЕВ, 20 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что радикалы пытались забросать украинское посольство в Афинах коктейлями Молотова.

"Ночью была попытка атаки на наше посольство в Афинах с бутылками с зажигательной смесью", - написал он в Twitter, выдвинув также в очередной раз утверждение о российском влиянии.

По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, в результате инцидента никто не пострадал. "С греками договорились о взаимодействии и круглосуточной охране. Заботимся о безопасности и принимает меры по всем странам", - подчеркнул Климкин.

В свою очередь пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца сообщила в эфире телеканала "112 Украина", что "группой неизвестных лиц был совершен поджог частных автомобилей сотрудников посольства Украины в Греции".