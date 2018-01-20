СМИ: в США заявили, что изолированность "военной касты" создает проблемы для пополнения ВС

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Руководство Вооруженных сил США озаботилось все большей изолированностью профессии военного в американском обществе, что в обозримой перспективе может серьезно осложнить рекрутирование новобранцев в ВС страны. Об этом сообщила газета Military Times.

Дело в том, как пояснило издание, что около 80% пополнения ВС США - это дети из семей военных, а количество последних сокращается. Так, если в 1995 году 40% молодых людей в стране имели хотя бы одного родителя, служившего - пусть даже давно - в армии, то в настоящее время соотношение такой молодежи с "военными корнями" не превышает 15%. Сокращается и доля семей военных, рекомендующих своим детям идти по родительским стопам. В 1990-х таковых семей было 80%, в настоящее время - 40%.

Возможности расширения социальной базы рекрутирования новобранцев в ВС стало главной темой дискуссии, прошедшей в четверг в вашингтонском аналитическом Центре двухпартийной политики. Выступившая на этой встрече министр ВВС США Хезер Уилсон признала, что до последнего времени власти страны и министерство обороны, в частности, не уделяли этому вопросу должного внимания.

"В самом факте того, что мы [военные] превращаемся в касту воинов, к которой принадлежат те, кто происходит из семей с давними традициями службы [в ВС], нет ничего плохого, - сказала Уилсон. - Но не создает ли это раскол между гражданскими и военными?"

Кроме того, министр отметила, что при таком положении дел вся тяжесть бремени осуществления военных операций ложится на плечи относительно небольшого количества американцев и членов их семей.

Взаимодействие армии и гражданского общества

Свой вклад в предотвращение возникновения потенциально серьезной проблемы намерен внести Конгресс США, где, по данным Military Times, приступила в четверг к работе специально созданная комиссия, которая, в частности, займется поиском возможностей повышения популярности военной и гражданских служб среди молодых американцев. В течение нынешнего и предстоящего годов члены этой комиссии в составе 11 человек будут путешествовать по стране с целью инициирования в военной среде общенациональной дискуссии и выработки рекомендаций по привлечению американцев, особенно молодых людей, к службе в ВС.

Обеспокоились этим и в Пентагоне, и в ряде других ведомств, где, по сведениям газеты, приступили к рассмотрению вариантов действий по стимулированию интереса к военной службе у молодых людей не из семей военных. 1 февраля министерство обороны запускает инициативу под лозунгом: "Это твоя армия", во исполнение которой население страны будет информироваться о "сегодняшнем дне" ВС и о том, как они взаимодействуют с гражданским обществом и влияют на него.

"Мы хотим показать, как военные на ежедневной основе влияют на жизнь американцев, - пояснила цель этой инициативы заместитель помощника министра обороны по связям с общественностью Эмбер Смит. - Мы хотим предоставить американцам возможность побольше узнать о тех, кто служит. Многие думают, что если ты поступил на военную службу, то тебя отправят в бой. Мы хотим показать, что служба в армии далеко не ограничивается этим".