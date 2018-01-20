Съезд СДПГ в Германии решит вопрос о вступлении в коалиционные переговоры с консерваторами

Ведущие политики ФРГ и всей Европы с нетерпением ждут внеочередного съезда Социал-демократической партии Германии (СДПГ), который состоится в воскресенье в Бонне. Около 600 делегатов обсудят итоги предварительных консультаций о формировании правительства с консервативным блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) канцлера Ангелы Меркель. Съезд решит, вступать ли СДПГ в формальные коалиционные переговоры с консерваторами для выработки коалиционного соглашения и распределения министерских портфелей.

Парламентские выборы в Германии состоялись в сентябре прошлого года, но нового правительства в стране нет до сих пор. Изначально консерваторы вели консультации с либеральной Свободной демократической партией (СвДП) и партией "Союз-90"/"зеленые". В ноябре переговоры с либералами и "зелеными" зашли в тупик, после чего было решено начать консультации с СДПГ. Тем не менее среди социал-демократов немало противников создания новой "большой коалиции" с ХДС/ХСС, и именно от них сейчас зависит, будет ли сформировано стабильное правительство большинства или страна окажется перед лицом перевыборов в Бундестаг, чей результат непредсказуем.

Политики от СДПГ уже призвали внести изменения в достигнутые 12 января предварительные соглашения с блоком Меркель. Они, скорее всего, будут горячо обсуждаться на съезде, тем более, что, как сообщила в субботу газета Süddeutsche Zeitung, дополнительные требования выдвинули влиятельные земельные отделения СДПГ в федеральных землях Северный Рейн - Вестфалия и Гессен, которые призывают к "существенным улучшениям" принятого по итогам зондирующих консультаций 28-страничного документа. Это еще больше раскалывает партию на два лагеря - сторонников и противников коалиционных переговоров с ХДС/ХСС. Отделение СДПГ в Северном Рейне - Вестфалии отправляет на съезд наибольшее количество делегатов - 144.

ХДС и ХСС отвергают внесение поправок в документ. Меркель в среду заявила, что его основные постулаты "не подлежат пересмотру, но в ходе дальнейших переговоров отдельные пункты будут дополнительно прописываться".

Рейтинг СДПГ падает

На фоне ожесточенных дискуссий в СДПГ о начале коалиционных переговоров и отказе руководства партии от перехода в оппозицию рейтинг социал-демократов упал до рекордно низких показателей. Согласно опросу общественного мнения, представленного телеканалом ZDF, старейшую партию страны готовы поддержать лишь 20% избирателей, то есть еще меньше, чем на сентябрьских выборах. Тогда социал-демократы набрали 20,5% голосов, что стало для них худшим результатом в послевоенной истории Германии.

Опрос, проведенный институтом INSA по заказу газеты Bild, показал, что рейтинг СДПГ сейчас еще ниже и составляет 18,5%.

Перед съездом председатель СДПГ Мартин Шульц совершил целое турне по землям ФРГ, в ходе которого убеждал однопартийцев поддержать начало коалиционных переговоров с консерваторами и предостерегал от последствий перевыборов в парламент. "Если партиям не удастся образовать правительство и организовать большинство в Бундестаге, избиратели накажут их", - предупредил политик.

Шульц в непростой ситуации

После выборов в Бундестаг Шульц отказался уходить в отставку и заявил, что его партия возглавит оппозицию в парламенте. Но ситуация изменилась и сейчас СДПГ из потенциального оппозиционера превратились в ключевого игрока на пути к выходу из политического кризиса, в котором оказалась страна.

В СДПГ давно идут дискуссии о необходимости обновления партии, в том числе кадрового. Отделения СДПГ в Гессене и Северном Рейне - Вестфалии призывают выработать дорожную карту для запуска этого процесса. Они ожидают, что Шульц на съезде предложит конкретные идеи на этот счет, а также сделает символический шаг навстречу противникам "большой коалиции" независимо от исхода голосования.

Как отмечает еженедельник Der Spiegel, ряд политиков в СДПГ надеются на то, что Шульц вообще откажется от поста в новом правительстве Меркель в случае его формирования и сосредоточится на партийной работе. Однако для самого лидера СДПГ такой шаг связан с риском утраты авторитета среди однопартийцев. К тому же критики подобной идеи отмечают, что если Шульца не будет в кабинете министров, то новая коалиция по сути лишится именно того человека, которые активно выступает за пересмотр европейской политики Германии и поддерживает предложения президента Франции Эмманюэля Макрона по реформированию Евросоюза.

Исход голосования делегатов съезда трудно предугадать. Ясно одно: если они не поддержат начало коалиционных переговоров, на политической карьере Шульцу, скорее всего, придется ставить точку.

Вместе с ним в "висячем положении" сейчас находятся и лидеры ХДС и ХСС - Ангела Меркель и Хорст Зеехофер. Так получилось, что и их политическое будущее в эти дни также зависит от социал-демократов, поскольку внутри консервативных партий растет недовольство затянувшимся процессом формирования правительства. Крах переговоров может привести к самым печальным последствиям для председателей ХДС и ХСС.

Вячеслав Филиппов