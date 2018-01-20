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МИД Ирана: любая военная операция в Сирии может повлиять на сирийский конгресс в Сочи

Международная панорама
20 января, 15:57 UTC+3

Таким образом Хосейн Ансари прокомментировал заявление президента Турции о том, что операция ВС республики в Африне фактически уже началась

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СОЧИ, 20 января. /ТАСС/. Любая наземная военная операция в Сирии может оказать влияние на Конгресс сирийского национального диалога, намеченный на 29-30 января в Сочи. Об этом заявил в субботу журналистам заместитель министра иностранных дел Ирана Хосейн Ансари, комментируя начало ВС Турции наземной военной операции в сирийском районе Африн.

"Любая наземная операция в позитивном или негативном плане может повлиять на конгресс, - сказал он. - Надеемся, что страны-гаранты [режима прекращения огня в Сирии] (Россия, Турция и Иран - прим. ТАСС) предпримут действия, чтобы этого [влияния] не было".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, что операция ВС республики в районе Африн, в котором проживают порядка 1,5 млн сирийских курдов, фактически уже началась. При этом он подчеркнул, что следующей целью операции станет сирийский Манбидж.

В Африне находятся позиции курдов из отрядов "Сил народной самообороны" и партии "Демократический союз", которые Анкара считает сирийским ответвлением Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции террористической организацией.

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Персоны
Эрдоган, Реджеп Тайип
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Кризис в Сирии
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