МИД Ирана: любая военная операция в Сирии может повлиять на сирийский конгресс в Сочи

СОЧИ, 20 января. /ТАСС/. Любая наземная военная операция в Сирии может оказать влияние на Конгресс сирийского национального диалога, намеченный на 29-30 января в Сочи. Об этом заявил в субботу журналистам заместитель министра иностранных дел Ирана Хосейн Ансари, комментируя начало ВС Турции наземной военной операции в сирийском районе Африн.

"Любая наземная операция в позитивном или негативном плане может повлиять на конгресс, - сказал он. - Надеемся, что страны-гаранты [режима прекращения огня в Сирии] (Россия, Турция и Иран - прим. ТАСС) предпримут действия, чтобы этого [влияния] не было".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, что операция ВС республики в районе Африн, в котором проживают порядка 1,5 млн сирийских курдов, фактически уже началась. При этом он подчеркнул, что следующей целью операции станет сирийский Манбидж.

В Африне находятся позиции курдов из отрядов "Сил народной самообороны" и партии "Демократический союз", которые Анкара считает сирийским ответвлением Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции террористической организацией.