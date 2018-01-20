Рада может в феврале вернуться к голосованию по закону о реинтеграции Донбасса

КИЕВ, 20 января. /ТАСС/. Парламентариям Украины предоставлен шанс еще раз взвесить все "за" и "против" закона о реинтеграции Донбасса. Такое мнение на своей странице в Facebook выразил бывший народный депутат Владимир Олейник, комментируя зарегистрированное в Раде постановление народных депутатов от "Оппозиционного блока".

В Верховной раде в пятницу, 19 января, зарегистрирован проект постановления об отмене принятия закона о реинтеграции Донбасса. Инициаторами документа номер 7163-П выступили народные депутаты от "Оппозиционного блока" - Юрий Бойко, Александр Вилкул и Михаил Папиев.

"В четверг за принятие Закона о реитеграции Донбасса проголосовало 280 депутатов Верховной рады Украины. Народные избранники оперативно отдали голоса за закон, противоречащий Конституции страны, и по сути дела, развязывающий полномасштабную войну против своего народа. Но здравый смысл не полностью покинул стены парламента. Народные депутаты Украины Александр Вилкул, Юрий Бойко и Михаил Папиев из "Оппозиционного блока" внесли проект постановления об отмене решения парламента, о принятии преступного закона... Депутаты просто обязаны, прежде чем принять решение, посоветоваться со своими избирателями в округах и сделать правильный выбор. Еще есть время исправить законодательную ошибку, которая может стать трагедией для украинского народа, породить новый раскол в обществе и привести к последствиям, преодолеть которые потом будет почти невозможно", - написал Олейник.

Экс-нардеп напомнил, что регламент требует рассмотреть данное постановление на следующем заседании Верховной Рады. "Для Верховной Рады это 6 февраля, когда депутаты вернутся с зимних каникул. Если за отзыв проголосует 226 депутатов, закон о реинтеграции Донбасса должен быть аннулирован. Однако есть опасение, что спикер Парламента Андрей Парубий может заявить, что закон подписан, и законодательная инициатива депутатов Оппозиционного блока не поспела к сроку. Полагаю, что в таком случае Председатель Парламента совершит преступление, и будет подлежать судебному преследованию. Что позволяет мне говорить том, что преступный закон еще не подписан? Документ огромной политической важности рассматривался в Парламенте Украины два дня. В него было внесено 673 поправки и уточнения. Технически оформить документ к подписанию спикером и президентом страны за одну ночь просто невозможно. Дополнительным аргументом в пользу неготовности закона к подписи является факт его отсутствия на сайте Верховной Рады и комитетах Парламента", - пишет он.

Олейник указывает, что в обществе существует стойкое убеждение о необходимости мира на земле Украины. "Последние социальные опросы свидетельствуют, что 75 процентов украинцев выступают за мир, а не войну. Еще 50 процентов опрошенных говорят о необходимости искать компромиссы при выходе из кризисной ситуации на Донбассе. Таким образом, депутаты просто обязаны, прежде чем принять решение, посоветоваться со своими избирателями в округах и сделать правильный выбор. Еще есть время исправить законодательную ошибку, которая может стать трагедией для украинского народа, породить новый раскол в обществе и привести к последствиям, преодолеть которые потом будет почти невозможно", - резюмировал он.

18 января Верховная рада Украины приняла закон о деоккупации неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, который определяет Россию "страной-агрессором". В документе не упоминаются минские соглашения.

9 января Верховная Рада закрыла VII сессию VIII созыва парламента. В следующий раз депутаты соберутся 6 февраля.